"Czułam się zbrukana i zakłopotana". Lucy Flores oskarża, Joe Biden zaprzecza

Video: ENEX

"Nigdy nie doświadczyłam czegoś tak rażąco niestosownego"

01.04 | Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaprzeczył oskarżeniom ze strony Lucy Flores, która twierdzi, że zachował się on nieodpowiednio podczas jednego z wydarzeń kampanijnych. Zdaniem Flores, byłej członkini Zgromadzenia Nevady (izba niższa parlamentu stanu Nevada), Biden miał pocałować ją w tył głowy. Były wiceprezydent jest znany z poufałych gestów, nie tylko w stosunku do Lucy Flores, ale jak widać na nagraniu, również do innych kobiet.

