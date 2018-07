40. urodziny pierwszej osoby urodzonej dzięki metodzie in vitro





40 lat temu nastąpił przełom w medycynie. Na świat przyszła Louise Brown - pierwsze dziecko, które urodziło się dzięki metodzie in vitro.

25 lipca Louise Brown skończyła 40 lat. W 1978 roku jej narodziny były przełomem naukowym, ponieważ była pierwszym dzieckiem, które zostało poczęte i urodzone w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego.

"Dzisiaj jest 40. rocznica metody IVF (in vitro fertilisation - przyp. red.). Dziękuję wszystkich ludziom, którzy przesłali dobre życzenia" - napisała na Twitterze Brown.

Kobieta zamieściła również zdjęcie swojej mamy z czasu, kiedy była w ciąży. "Moja mama, Lesley Brown, która zasługuje na wszystkie pochwały, za bycie pierwszą kobietą zapłodnioną metodą IVF" - podpisała fotografię.

Nagroda Nobla

Łódź z własnej kieszeni sfinansowała program in vitro. "W dwa lata urodziło się 87 dzieci" To była reakcja... czytaj dalej » Lekarzami, którzy dokonali zabiegu zapłodnienia pozaustrojewego byli Brytyjczycy Patrick Steptoe i Robert Edwards. W 2010 Edwards został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny "za opracowanie metody zapłodnienia in vitro".

Urodziny Louise Brown skomentowano na oficjalnym koncie Nagrody Nobla na Twitterze.

"Dzisiaj jest 40. rocznica narodzin pierwszego dziecka z IVF, Louise Brown. Jej poczęcie było wynikiem badań prowadzonych przez laureata Nagrody Nobla, Roberta Edwardsa, który trzyma ją na zdjęciu. Od tamtej pory jego praca pomogła milionom przynieść nowe życie na świat" - brzmi treść posta.



Komentarze internautów

Wiele kobiet, które skorzystały z tej metody zapłodnienia, zamieściło w sieci zdjęcia swoich dzieci.

"Wszystkiego najlepszego IVF. Ten mały koleś jutro skończy 5 lat (przez jeden dzień omijają go wszystkie celebracje)" - @bladenurse.

"40 lat temu @louisejoybrown, pierwsze dziecko z in vitro, urodziła się stwarzając możliwość narodzin dla wielu pięknych dzieci IVF, takich jak nasza wspaniała Amelie" - @MaverickMeyrick.

Metoda in vitro

Zapłodnienie pozaustrojowe to metoda polegająca na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych, poza żeńskim układem rozrodczym.