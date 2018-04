Rosyjskie okręty ćwiczą na Bałtyku. "Trudno pojąć, że może się to dziać tak blisko"





»

Władze Łotwy wyraziły zaniepokojenie rozpoczętymi w środę ćwiczeniami czterech uzbrojonych w rakiety okrętów rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Spowodowały one zamknięcie niektórych części przestrzeni powietrznej nad międzynarodowymi wodami Bałtyku.

- To demonstracja siły. Trudno pojąć, że może się to dziać tak blisko naszego kraju - powiedział Reutersowi łotewski premier Maris Kuczinskis.

Rosyjska Flota Bałtycka zaczęła ćwiczenia. Kawałek polskiej strefy zamknięty Zespół rosyjskich... czytaj dalej » Władze Łotwy zaznaczają, że ćwiczenia odbywają się w zgodzie z prawem międzynarodowym. Jednak łotewskie ministerstwo obrony wezwało attache wojskowego Rosji, by wyrazić swe zaniepokojenie ćwiczeniami oraz zastrzeżenia co do ich terminu. Rosja twierdzi, że sprawdza gotowość bojową po zimowej przerwie.

Jak podało w komunikacie ministerstwo obrony Rosji, w ćwiczeniach biorą udział korwety Stierieguszczij, Stojkij i Soobrazitielnyj oraz fregata Jarosław Mudryj. Wszystkie uzbrojone są w rakiety przeciwlotnicze oraz w przeciwokrętowe pociski kierowane Uran (oznaczenie zachodnie Switchblade).

W trakcie zaplanowanych na trzy dni ćwiczeń odbędą się strzelania bojowe - poinformowano w komunikacie.

Oglądaj Wideo: Anna Czerwińska/Fakty z zagranicy TVN24 BiS Rakiety 50 kilometrów od Władysławowa. Rosyjskie manewry na Bałtyku

Restrykcje

Obszary, na których prowadzone są ćwiczenia, leżą w strefach FIR (cywilnej kontroli ruchu powietrznego) Szwecji, Łotwy i Polski. Przekazywana w szwedzkich mediach nota tamtejszej administracji lotniczej informuje, że na położonym na południowy wschód od Karlskrony w szwedzkiej strefie FIR obszarze oznaczonym jako Rosja-1 między godziną 6 w środę a godziną 18 w piątek będą miały miejsce strzelania rakietowe. Przez ten czas rejon będzie zamknięty dla cywilnej komunikacji morskiej i lotniczej.

Rosjanie będą strzelać w strefie odpowiedzialności Polski nad Bałtykiem Rosyjskie wojsko... czytaj dalej » Podobne restrykcje wprowadziły w swych strefach FIR Polska i Łotwa.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa żegludze powietrznej, dla (odległego od polskich wód terytorialnych o około 25 kilometrów) rejonu, w którym Federacja Rosyjska deklaruje prowadzenie działań, wprowadzono strefę buforową 3,5 mil morskich, na podstawie której system IFPS (planowania lotów) odrzucać będzie wszystkie plany lotów, których trajektoria przechodzi przez rejon powiększony o strefę buforową - oświadczył rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Mateusz Sokołowski. - Strefa działań zostanie wyświetlona kontrolerom ruchu lotniczego na wskaźnikach zobrazowania radarowego.

Także władze Łotwy zamknęły w związku z rosyjskimi ćwiczeniami obszar leżący około 40 kilometrów od jej wybrzeża.

Źródło: PAŻP Dwa obszary na Bałtyku zamknięte przez Rosjan