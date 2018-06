Złapał kobietę lecącą z czwartego piętra. Zobacz nagranie niezwykłego momentu





Niezwykłe nagranie łotewskich strażaków. Podczas akcji ratowania kobiety rzucającej się z okna, jeden z funkcjonariuszy popisał się nie lada refleksem. Wychylony przez okno mieszkania idealnie wyczuł czas i odległość, zrobił krok i asekurowany przez kolegów pochwycił w locie spadającą kobietę. Wideo z akcji opublikowali strażacy na swym profilu w mediach społecznościowych.

Strażak Tomas Jaunzems w czasie akcji ratunkowej w Rydze dokonał niezwykłego czynu. Rzucającą się z okna kobietę złapał wychylony kilka pięter niżej. Zdarzenie zarejestrował jego kolega. Wideo zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Do zdarzenia doszło w ostatni weekend maja. "Dostaliśmy telefon z osiedla mieszkaniowego, że ktoś chce rzucić się z czwartego piętra" - napisał rzecznik łotewskiej straży pożarnej na Facebooku.

Na miejsce przyjechał Tomas Jaunzems razem z ekipą. Zdając sobie sprawę, że kobieta chce skoczyć, postanowili zrobić jedyne, co było w ich mocy. Kiedy Jaunzems czekał przy oknie, koledzy starali się go ustabilizować. Pozostali strażacy w tym czasie próbowali dostać się do kobiety z pomocą sprzętu. Zanim dotarli, ona skoczyła.

Strażak z powołania

- Zdecydowałem się zostać strażakiem dlatego, że jestem patriotą - powiedział strażak w rozmowie z dziennikarzem serwisu Bored Panda.

- Pomaganie ludziom, ratowanie żyć i domów to dla mnie największa motywacja - dodał Jaunzems, który strażakiem jest od pięciu lat.

Łotysz przyznał, że coś takiego zdarzyło mu się po raz pierwszy.

- Nigdy nie ćwiczyliśmy podobnych sytuacji. Niemożliwe jest opisanie tego, jak było to trudne - relacjonował strażak.

- W czasie pięciu lat służby pracowaliśmy w różnych sytuacjach - pożarach, wypadkach samochodowych. W większości przypadków ludzie potrzebowali pomocy. Pracujemy w grupie i nie liczę, ile żyć uratowałem - wyjaśniał strażak.

Podziękowanie

Bohaterskim strażakom podziękowali łotewscy politycy. Minister spraw wewnętrznych Rihards Kozlovskis powiedział: - Praca ratowników jest bardzo specyficzna. Wymaga odwagi, profesjonalizmu i umiejętności szybkiego i stanowczego działania w skomplikowanych sytuacjach.

Odpowiedzialny za służby ratownicze Oscars Abolins dodał: - To pokazuje odwagę naszych strażaków. Umiejętność myślenia nieszablonowego, która pozwala im ratować życie.

