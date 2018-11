Kryzys polityczny na Łotwie. Problemy nowego premiera

Video: Fakty TVN

27.03 | Polskie myśliwce pilnują nieba nad Litwą, Łotwą i...

Nie było bezpośredniego zagrożenia, ale było nerwowo – nie raz i nie dwa. Polscy piloci, którzy strzegą nieba nad krajami bałtyckimi mówią wprost – aktywność rosyjskich wojsk wzrosła nawet czterokrotnie. To takie powietrzne szachy, trzeba śledzić lub zmusić przeciwnika, by opuścił przestrzeń powietrzną. Jak to się robi?

