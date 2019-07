Były sędzia europejskiego trybunału zaprzysiężony na prezydenta Łotwy

Foto: Shutterstock Video: tvn24

Bałtyk coraz cieplejszy i groźniejszy

22.03 | Staje się coraz cieplejszy i coraz groźniejszy. Bałtyk zmierza ku katastrofie. Jego ocieplające się wody wcale nie powinny nas cieszyć, a tego, co zalega na dnie już dawno powinniśmy się bać. A my nie dość, że niewiele robimy, aby pomóc morzu, to robimy co możemy, aby jeszcze bardziej mu zaszkodzić. Maciej Cnota.

»