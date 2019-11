"Porywacz na pokładzie". Pilot ogłosił alarm, postawił na nogi służby specjalne

W wieży kontrolnej lotniska Schiphol w Amsterdamie odebrano w środę wieczorem sygnał o porwaniu samolotu, czekającego na start. Zgodnie z procedurami lotnisko zamknięto, a maszyna została przejęta przez siły specjalne. Alarm okazał się fałszywy.

Alarmowy sygnał o porwaniu samolotu - "porywacz na pokładzie" - został wysłany z maszyny hiszpańskich linii Air Europa, przygotowującej się na amsterdamskim lotnisku Schiphol do rejsu do Madrytu. Na pokładzie było 27 pasażerów.

Przypadkowo uruchomiony alarm

"Czy jesteś pewny, że chcesz wysłać to ostrzeżenie?". Kliknął "tak" i wywołał panikę Pracownik, który... czytaj dalej » Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, port lotniczy przerwał pracę. Został przejęty przez żandarmerię wojskową i policję. Hiszpański samolot otoczyły siły specjalne, przyjechały straż pożarna i karetki pogotowia. Komandosi ewakuowali pasażerów i załogę.

Okazało się, że porywacza nie było na pokładzie, a alarm był fałszywy.

"Bardzo przepraszamy"

W holenderskich mediach pojawiła się informacja, że sygnał o porwaniu samolotu przypadkowo uruchomił pierwszy pilot, który przed startem demonstrował stażyście sposób wprowadzania kodu alarmowego.

Operacja wojska i policji na lotnisku trwała dwie godziny. Po niej loty zostały wznowione. Przedstawiciel Air Europa napisał na Twitterze: "Nic się nie stało, wszyscy pasażerowie są bezpieczni i zdrowi, czekają na odlot. Bardzo przepraszamy".



#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize. — Air Europa (@AirEuropa) November 6, 2019





"Jest już bezpiecznie i wszystkie loty mogą być kontynuowane" - potwierdził rzecznik lotniska Schiphol Dennis Muller.

Źródło: PAP/EPA/ROBIN UTRECHT Holenderska wojskowa policja prowadzi śledztwo w sprawie fałszywego alarmu na lotnisku Schiphol