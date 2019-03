Taneczny występ tuż przed aresztowaniem. Oklasków nie było

14.08| Nie powinien kierować. Był pod wpływem amfetaminy, miał zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to wsiadł za kierownicę.Kiedy zobaczył policjantów już wiedział, że wpadł. Nie dał za wygraną. Uciekający przed patrolem 43-latek prawie potracił policjantkę. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia.

14-latek na Florydzie ukradł samochód, a podczas policyjnego pościgu na drodze ściął kilka znaków drogowych i uderzył w hydrant. Auto wpadło do rowu i przekoziołkowało dwa razy. Nastolatkowi nic się nie stało, uciekał więc dalej. W pogoń za nim ruszyli policjanci.

W Poznaniu policyjny pościg za uciekającym porsche. Kierowca jechał pod prąd i po deptaku, wymykał się radiowozom, staranował ogródek restauracyjny i spróbował też staranować bramę do parku Chopina. Ale tam się zatrzymał na dobre.

29.09| Jechał za szybko i dlatego ściągnął na siebie uwagę policjantów. Nie chciał się zatrzymać, za to dodał gazu i zaczął uciekać. Pościg za piratem drogowym zakończył się dopiero, gdy 36-latek wjechał w jeden z domów w Nowej Soli.

Video: TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY/ Police Activity

21.03 | Nietypowe nagranie z akcji miejskiej policji w Los Angeles. Pościg za białym autem i podejrzany, który po zatrzymaniu zaczął tańczyć przed policjantami. Oklasków nie było. Tylko szczęk kajdanek, trzask drzwi radiowozu. I transport do aresztu w blasku policyjnych świateł.

Video: [2019 Cable News Network All Right Reserved]

Foto: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] | Video: [2019 Cable News Network All Right Reserved]

Taneczny występ tuż przed aresztowaniem