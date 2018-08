Zarzuty dla sprawcy ataku w Londynie

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Wjechał w pieszych w pobliżu parlamentu. "Fakty o Świecie"

W Londynie, w okolicy siedziby brytyjskiego parlamentu, doszło do próby zamachu. Kierowca niewielkiego samochodu osobowego wjechał w barierki bezpieczeństwa, które były ustawione przed Westminsterem. Po drodze rozjeżdżał pieszych i rowerzystów. Bardzo szybko jednak schwytała go policja. Scotland Yard poinformował, że był to akt terrorystyczny. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»