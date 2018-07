Pożar pięciopiętrowego budynku w Londynie. Ewakuacja mieszkańców

Niemal cztery godziny około 100 strażaków walczyło z pożarem pięciopiętrowego budynku w dzielnicy Londynu West Hampstead. Ewakuowano około 50 osób, londyńskie służby ratownicze poinformowały, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Jak podała straż pożarna cytowana przez Reutersa, ogień był widoczny z kilku mil. Około 100 strażaków - którzy zostali wezwani około 3. w nocy czasu polskiego - gasiło pożar przy użyciu 15 pomp.

Cytowany przez Reutera Clainton Murray ze straży pożarnej poinformował, że pożar wybuchł na czwartym piętrze budynku, po czym rozprzestrzenił się na piąte i dach. Strażacy obawiali się, że dach zawali się w czasie akcji gaśniczej.

Nieznana przyczyna

Na razie nie jest znana przyczyna pojawienia się ognia. Londyńskie służby ratownicze poinformowały, że w związku z pożarem nikt nie ucierpiał.

Okoliczni mieszkańcy zamieszczali nagrania i zdjęcia w mediach społecznościowych.



Fire in #WestHampstead. @LondonFire seem to have it under control, amazing work! pic.twitter.com/lQrosrax40 — Sam Modlin (@SamModlin) 26 lipca 2018



Huge fire in West Hampstead in what looks like an apartment mansion block pic.twitter.com/hkf3cC5yOj — Mark O'Meara (@Mark_O_Meara) 26 lipca 2018