Potężny pożar budynku w Londynie





15 samochodów strażackich i ponad 100 strażaków walczy z pożarem, który w niedzielę objął wszystkie sześć pięter nowego budynku mieszkalnego we wschodnim Londynie. Policja ewakuowała okoliczne budynki i zamknęła drogi dojazdowe.

Budynek znajduje się na osiedlu De Pass Gardens w dzielnicy Barking, we wschodnim Londynie.

Potężny pożar, który objął wszystkie piętra nowego domu mieszkalnego, wybuchł około godziny 15 czasu lokalnego (16 czasu polskiego). Do walki z ogniem skierowano ponad 100 strażaków.

Według komunikatu, który policja zamieściła na Twitterze, płonęły wszystkie piętra budynku. Jak przekazały służby, nikt nie został poszkodowany.

Około godziny 18 czasu lokalnego poinformowano, że ogień został opanowany.

Przyczyny pożaru nie są znane.



Crews are continuing to tackle the fire at a block of flats in #Barking. Residents who are affected by the fire are advised to go to the dedicated rest centre at Thames View Community Centre. https://t.co/fHtGyRtbgDpic.twitter.com/JQBmXBL6O1 — London Fire Brigade (@LondonFire) 9 czerwca 2019

