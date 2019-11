Atak nożownika na Moście Londyńskim. Policja informuje o postrzeleniu "jednego mężczyzny"

Nożownik zaatakował na Moście Londyńskim w piątek po południu, kilka osób zostało rannych - przekazała policja metropolitalna w brytyjskiej stolicy. Jak dodała, funkcjonariusze postrzelili jedną osobę, nie wiadomo jednak, czy chodzi o napastnika. London Bridge zamknięto dla ruchu.

"Na tym etapie okoliczności zdarzenia na London Bridge pozostają niejasne" - przyznała na Twitterze londyńska policja metropolitalna. Dodała, że ze względów ostrożnościowych sprawa traktowana jest na razie jako "powiązana z terroryzmem".

Przekazano, że "jeden mężczyzna został postrzelony przez policję", ale nie sprecyzowano, o kogo chodzi. Policja zapowiedziała, że dalsze informacje ogłosi, "kiedy to będzie możliwe".



At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related.



One man has been shot by police. We will provide further information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019

Wcześniej policja poinformowała, że napastnik został unieszkodliwiony i zatrzymany. "Podejrzewamy, że kilka osób zostało rannych" - napisała w tweecie.

Miejscowe media początkowo donosiły, że napastnik został zastrzelony przez funkcjonariuszy, ale informacji tych służby nie potwierdziły.

Policja otrzymała zgłoszenie o ataku nożownika o godzinie 13.58 czasu lokalnego. Według mediów, zaczęło się od bójki na moście, podczas której ktoś został dźgnięty nożem. Świadkowie mówili też o strzałach.

Miejsce zdarzenia zostało otoczone kordonem policji. Przyjechało wiele karetek pogotowia. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z miejsca zdarzenia.

Please stay away from #LondonBridge! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0 — Hand Luggage Only (@HLOBlog) November 29, 2019

Our view overlooking London Bridge. Reports of a serious incident and witnesses saying gunshots fired. pic.twitter.com/AdVW5KFNVY — Dan Wootton (@danwootton) November 29, 2019

This mad people he stabbed before the brave public stopped him London Bridge #LondonBridgepic.twitter.com/Nlo3Rtghtq — Health For Ever (@healthfor_ever) November 29, 2019

"Ci, którzy chcą nas zaatakować i podzielić, nigdy nie odniosą sukcesu"

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że jest informowany na bieżąco o rozwoju wydarzeń. - Chcę podziękować policji i służbom ratunkowym za natychmiastową reakcję - dodał.

Także burmistrz Londynu Sadiq Khan przekazał, że pozostaje w kontakcie ze stołeczną policją. "Potwierdzono, że ludzie zostali ranni w tym ataku. Sercem jestem z nimi i ich rodzinami" - napisał burmistrz w oświadczeniu, opublikowanym na Twitterze.



"Musimy - i tak zrobimy - wytrwać w naszej determinacji, by pozostać silnymi i zjednoczonymi w obliczu terroru. Ci, którzy chcą nas zaatakować i podzielić, nigdy nie odniosą sukcesu" - oświadczył Khan.

Źródło: PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Atak nożownika na Moście Londyńskim

Khan podziękował służbom ratunkowym. Wezwał do o omijania okolicy London Bridge. "Jeżeli znajdziecie się w pobliżu miejsca zdarzenia, proszę, działajcie zgodnie z poleceniami funkcjonariuszy" - apelował.

London Bridge, który łączy finansową dzielnicę City z południowym brzegiem Tamizy, jest zamknięty dla ruchu, a teren wokół ewakuowany.

Na tym samym moście doszło w czerwcu 2017 r. do ataku terrorystycznego. Trzech zainspirowanych działalnością Państwa Islamskiego terrorystów rozjechało samochodem trzy osoby, a następnie w innym miejscu zaatakowali przechodniów nożami.

London Bridge łączy finansową dzielnicę City z południowym brzegiem Tamizy