90-latka skatowana we własnym łóżku. Rodzina pokazuje zdjęcia i prosi o pomoc

Kiedy syn starszej kobiety przyszedł ją odwiedzić, zastał w domu bałagan, jakby doszło do włamania. Jednak dopiero w sypialni stanął przerażony. Znalazł matkę skatowaną we własnym łóżku. Żyjąca w Londynie rodzina opublikowała drastyczne zdjęcia po ataku, które mają pomóc w ujęciu sprawcy. Policja apeluje o informacje.

Prokurator domagał się 62 lat więzienia. Skazani za napaść na żandarmów Hiszpański sąd... czytaj dalej » Wszystko wydarzyło się w domu staruszki w Londynie. 4 czerwca około południa nieprzytomną Iris Warner leżącą w łóżku znalazł jej syn. Kobieta miała posiniaczone całe ciało. Policja poinformowała, że jej życie "wisiało na włosku", kiedy trafiła do szpitala. Jej stan się poprawił, ale 90-latka nadal przebywa w szpitalu.

Syn Warner, Jeffrey, powiedział, że rodzina jest przerażona atakiem.

Rodzina zdecydowała się na opublikowanie drastycznych zdjęć przedstawiających obrażenia staruszki. Widać na nich niemal w całości siną twarz kobiety oraz posiniaczone ciało. Rodzina ma nadzieję, że uda się złapać sprawcę pobicia.

Detektyw Saj Hussain oświadczył, że Warner została pobita i miała dwa krwiaki w mózgu. – Jej rodzina liczy na jakiekolwiek informacje, które pozwolą nam złapać tego mężczyznę – powiedział.

Kobieta ledwo przeżyła pobicie Fot. Met Police

Iris Warner z obrażeniami trafiła do szpitala Fot. Met Police

Ciało kobiety jest posiniaczone Fot. Met Police

Iris Warner ma 90 lat Fot. Met Police







Ślady włamania

Policja ustaliła, że Iris Warner, która przyjaciołom jest znana jako Anne, została zaatakowana pomiędzy południem 2 czerwca a południem 4 czerwca.

Warner zeznała, że kiedy się obudziła, stał nad nią jakiś mężczyzna. Pamięta, że zaczął okładać ją po twarzy jakimś przedmiotem.

Napadli ją, gdy otwierała kantor. Wśród złodziei był on Przyszli, gdy... czytaj dalej » Scotland Yard oświadczył, że w pokoju 90-latki był ogromny bałagan, co może wskazywać, że napastnik szukał czegoś w rzeczach kobiety. Na razie nie wiadomo, czy z domu coś zginęło.

Sąsiedzi chcą więcej policji

Sąsiad staruszki Prashant Patel w rozmowie z BBC powiedział, że jest "zszokowany" i "przerażony" atakiem. Dodał, że martwi się o swoją 85-letnią matkę, którą się opiekuje, i "boi się o nią, kiedy nie ma go w domu".

Inny sąsiad Ramesh Soni stwierdził, że w ostatnim czasie "dość często" działy się tu "kłopoty". – Uważam, że na ulicach powinno być więcej policji – stwierdził.

Londyńska policja poinformowała, że w okolicy zwiększone zostaną patrole.

Burmistrz Londynu nazwał atak na staruszkę "barbarzyństwem" i zaapelował do świadków o zgłaszanie się na policję.



The sickening attack on 90 year old Iris Warner in her own home is appalling. Please help @metpoliceuk bring her attackers to justice. If you have any information call 101 or @CrimestoppersUK on 0800 555111. https://t.co/MvY3wCM042 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 8 czerwca 2018