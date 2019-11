Strzały na Moście Londyńskim. Media: nożownik zabity przez policję

Prawdopodobnie jedna osoba zginęła w piątek po południu na Moście Londyńskim. Jak podają brytyjskie media, śmierć poniósł "wymachujący nożem" mężczyzna, zastrzelony przez policjantów. London Bridge został zamknięty dla ruchu.

Policja poinformowała, że "prowadzi działania" w związku z atakiem na Moście Londyńskim.

Nożownik na Moście Londyńskim

Jak pisze portal MyLondon, powołując się na świadka zdarzenia, około godziny 14.00 lokalnego czasu w pobliżu Mostu Londyńskiego (London Bridge) zauważono mężczyznę wymachującego nożem. Niedługo później na miejscu pojawiła się policja, która zastrzeliła napastnika - dodaje portal.

Wcześniej dziennikarz BBC podawał, że na moście doszło do bójki, gdy grupa mężczyzn zaatakowała innego mężczyznę.

Most został wyłączony z ruchu, teren wokół został ewakuowany. Na miejscy są obecne karetki pogotowia.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z miejsca zdarzenia.

Please stay away from #LondonBridge! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0 — Hand Luggage Only (@HLOBlog) November 29, 2019





Our view overlooking London Bridge. Reports of a serious incident and witnesses saying gunshots fired. pic.twitter.com/AdVW5KFNVY — Dan Wootton (@danwootton) November 29, 2019

London Bridge, który łączy finansową dzielnicę City z południowym brzegiem Tamizy, został zamknięty dla ruchu.