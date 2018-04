"Jedność NATO może zostać poddana próbie". Litwa liczy na pociski Patriot

Litwa chce, by USA umieściły na jej terytorium swe pociski ziemia-powietrze dalekiego zasięgu Patriot i takie same pociski bliskiego zasięgu Avenger - zadeklarował w opublikowanej w piątek rozmowie z agencją Reutera litewski minister obrony Raimundas Karoblis.

Według niego Litwa zwróciła się do Stanów Zjednoczonych o bardziej regularne instalowanie tych systemów w ramach ćwiczeń z uwagi na to, że NATO musi uzyskać dobrą znajomość regionu na wypadek konfliktu.

- Rozmawiamy nie tylko o patriotach, ale także o innym uzbrojeniu, takim jak avengery o krótkim zasięgu i inne systemy dla stworzenia regionalnej architektury obrony powietrznej, gdyż nie jesteśmy w stanie zrealizować tego sami - powiedział Raimundas Karoblis.

Pod parasolem NATO

Należące do NATO Litwa, Łotwa i Estonia nie mają własnych myśliwców przechwytujących ani innych nowoczesnych środków obrony przeciwlotniczej i dlatego ich przestrzeń powietrzna jest strzeżona przez stacjonujące tam na zasadzie rotacji samoloty myśliwskie innych państw Sojuszu.



Karoblis zaznaczył, że nie oczekuje natychmiastowego zwiększenia potencjału obronnego NATO w regionie bałtyckim, lecz okazania przez liderów Sojuszu na ich lipcowym szczycie większego zdecydowania w kwestii odstraszania jakichkolwiek gróźb dotyczących tej strefy geograficznej.

Cele i rakiety systemu Patriot



- Chcielibyśmy stałego stacjonowania lądowych baterii rakietowych i innych systemów, ale zdajemy sobie sprawę, że całkiem znaczną część tych systemów NATO utraciło po zakończeniu zimnej wojny i ich szybka odbudowa byłaby trudna. Trzeba zapewnić, by rozmieszczenie mogło nastąpić w dowolnym czasie w razie potrzeby - podkreślił minister.



- Sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa nie poprawia się. Jednym z miejsc, gdzie jedność [NATO - red.] może zostać poddana próbie, są państwa bałtyckie. To co najmniej teoretyczna możliwość - dodał.