Litwa boi się o swoją niepodległość?

13.01.2017 | W styczniu 1991 roku doszło do starć Litwinów z wojskami sowieckimi pod siedzibą telewizji w Wilnie. Władze ZSRR do ostatniej chwili nie chciały pozwolić, by Litwa odzyskała niepodległość. Teraz Litwini znów boją się o swoją państwowość – niepewni między innymi tego, jaką politykę będzie prowadzić Donald Trump.

