Lista potencjalnych premierów gotowa. 10 nazwisk w kolejce po stanowisko May

Foto: PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Video: Reuters

May: wierzę, że leży to w najlepszym interesie Wielkiej...

04.06 | Prezydent Donald Trump ocenił we wtorek, że relacja Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych jest "najwspanialszym sojuszem, jaki świat kiedykolwiek widział". Jednocześnie wezwał kraje NATO do zwiększenia wydatków na obronność i powtórzył krytykę burmistrza Londynu Sadiqa Khana. Brytyjska premier Theresa May oceniła z kolei, że oba rządy zgadzają się co do "nowych i ewoluujących wyzwań dla naszego bezpieczeństwa i sposobu życia", ale przyznała, że różnią się w ocenie koniecznych do podjęcia działań.

