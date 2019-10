Ukradł ciężarówkę, staranował kilka samochodów

Mężczyzna prowadzący skradzioną ciężarówkę staranował w poniedziałek po południu osiem samochodów w miasteczku Limburg w Hesji w środkowych Niemczech. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Lekko ranny sprawca został ujęty. Nie wiadomo, jakie były motywy jego działania, a policja przestrzega przed spekulacjami.

Staranował trzy radiowozy, szarpał się z policją. Kierowca ciężarówki usłyszał zarzuty Przez 30... czytaj dalej » Skradziona ciężarówka uderzyła w osiem aut stojących na skrzyżowywaniu w centrum Limburga w oczekiwaniu na zmianę świateł i pchała je przed sobą.

- Na razie wiemy, że około godziny 17.20 przejeżdżał tędy mężczyzna w ciężarówce. Pojazd wjechał w kilka pojazdów i zmiażdżył je - przekazał rzecznik lokalnej policji Markus Hoffmann. Jak dodał, 17 osób zostało rannych. 11 z nich niedługo później odesłano do domów, pozostałych sześcioro trafiło do szpitala. Jak poinformował Hoffman, w niektórych przypadkach, by uwolnić pasażerów z samochodów, potrzebna była pomoc straży pożarnej.

Kierowca ciężarówki został zatrzymany. Jak podaje agencja dpa, to Syryjczyk, który mieszka w Niemczech od 2015 roku.

Źródło: Reuters Ciężarówka staranowała 8 samochodów w Hesji

Chwilę przed zdarzeniem sprawca ukradł na innym skrzyżowaniu ciężarówkę. - Stałem na czerwonym, kiedy nagle otworzył drzwi od strony kierowcy i gapił się na mnie wytrzeszczonymi oczami. Zapytałem go: "Czego chcesz?" - opowiadał o momencie kradzieży kierowca tira w rozmowie z dziennikiem "Frankfurter Neue Presse". - Nie powiedział ani słowa, więc go zapytałem jeszcze raz. Wtedy wyciągnął mnie z kabiny i odjechał - dodał mężczyzna.

Policja nie ujawnia, czy sprawca mówił cokolwiek o swoim motywie. Heska policja zwróciła się z prośbą o powstrzymanie się od spekulacji na ten temat. Władze mają wkrótce podać więcej informacji o zdarzeniu.