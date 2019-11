Raper Lil Reese w stanie krytycznym. Został postrzelony





Raper Lil Reese został postrzelony na przedmieściach Chicago i przebywa w szpitalu w stanie krytycznym - donoszą amerykańskie media. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo.

26-letni raper Tavares Taylor, znany jako Lil Reese, został postrzelony na przedmieściach Chicago i znajduje się obecnie w stanie krytycznym.

Do strzelaniny doszło w poniedziałek 11 listopada. Według stacji WGN-TV Reese miał być ścigany przez nieznanych sprawców. W pewnym momencie mężczyzna oddał strzał i odjechał.

Jak podaje ABC7 Chicago, funkcjonariusze wezwani do strzelaniny na miejscu zdarzenia mieli znaleźć porzucony samochód. Na siedzeniu kierowcy oraz na ulicy znajdowały się ślady krwi.

Jeden ze świadków miał przewieźć rapera do pobliskiego szpitala. Stamtąd został on przetransportowany do Advocate Christ Medical Center w stanie Illinois.

Miejscowa policja prowadzi w tej sprawie śledztwo. Póki co nikt nie został aresztowany.

Raper z Chicago

Lil Reese to amerykański raper, urodzony w Chicago jako Tavares Taylor. Znany jest głównie z przeboju "I Don't Like". Jego kariera ruszyła w 2012 roku, od tego czasu współpracował z takimi artystami, jak Kanye West czy Drake.

Reese był kilkukrotnie aresztowany m. in. w 2010 roku za włamanie oraz w 2013 roku za posiadanie marihuany.

Wyświetl ten post na Instagramie. October 19th I’m going rite back at em let me kno who with me.... Post udostępniony przez Lil Reese (@reesemoney300) Wrz 14, 2018 o 6:13 PDT