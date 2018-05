Wysadzą skażony tunel. Pokazowa eksplozja w Korei Północnej





Korea Północna szykuje pokazowe zniszczenie swojego poligonu jądrowego Punggye-ri. Do obserwowania wydarzenia zaproszono dziennikarzy, w tym wyjątkowo z Korei Południowej. Nie zaproszono natomiast ekspertów, którzy mają wiele wątpliwości co do tego, na ile północnokoreańskie działania będą skuteczne i bezpieczne.

Korea Północna zapowiedziała, że dokona demontażu i dezaktywacji swojego poligonu w dniach 23-25 maja. Zaproszeni dziennikarze mają przyjechać do Punggye-ri dzień wcześniej i wyjechać dzień później. Nie wiadomo, czy będą tam jacyś oficjalni przedstawiciele, na przykład z USA czy Korei Południowej. Na pewno zaproszeń nie dostali eksperci do spraw broni jądrowej i rozbrojenia.

Działanie może być pozorne

"Obie strony przedstawią wyniki tego spotkania jako sukces" Jest to zjawisko... czytaj dalej » Nie ma więc pewności, na ile szczere i skuteczne będzie zamykanie poligonu. Zapowiedziane przez Koreę Północną wysadzenie jednego z tuneli prowadzących w głąb góry, pod którą detonowano ładunki jądrowe, budzi obawy. Źle zaplanowane i przeprowadzone może doprowadzić do skażenia okolicy.

- Wysadzanie zdecydowanie nie jest idealnym rozwiązaniem. Byłoby to znacznie mniej widowiskowe, ale na pewno lepiej zasypać go piaskiem, zalać betonem czy wypełnić żwirem - wyjaśniał w rozmowie z agencją Reutera Suh Kune-yull, profesor Uniwersytetu Narodowego w Seulu.

Teoretycznie tunele do przeprowadzania podziemnych prób jądrowych konstruuje się tak, aby zawalały się szybciej, niż będzie w stanie wydostać się z nich chmura radioaktywnego pyłu. W ten sposób całe skażenie jest zatrzymywane głęboko pod ziemią. Tak robiły to obecne mocarstwa jądrowe, które przeprowadziły setki podziemnych prób, nie unikając przy tym oczywiście pojedynczych incydentów i uwalniania skażenia.

Pompeo: możliwe amerykańskie inwestycje, jeśli Pjongjang zlikwiduje program nuklearny Sekretarz stanu... czytaj dalej » - Jeśli zrobi się to dobrze, to nie ma ryzyka. Ważniejszym pytaniem jest to, czy te tunele w Korei Północnej zostaną zablokowane tak, aby nie można było ich użyć jeszcze raz? - zastanawia się w rozmowie z agencją Reutera Jon Wolfsthal, były ekspert do spraw rozbrojenia w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa USA.

Krok ku "denuklearyzacji"?

Samo wysadzenie początkowego odcinka tunelu nie musi zniszczyć go w całości. Jak podkreśla Wolfsthal, zniszczenie jednego tunelu wcale nie musi oznaczać, że w przyszłości nie zostaną wznowione kolejne testy.

Teatralne wysadzenie tunelu na poligonie jądrowym ma z pewnością specjalne znaczenie w kontekście zaplanowanego na czerwiec spotkania Donalda Trumpa i Kim Dzong Una. Amerykański prezydent deklaruje, że jego celem jest doprowadzenie do "denuklearyzacji" Półwyspu Koreańskiego. Nie ma jednak pewności, co konkretnie kryje się za tym pojęciem.