"Kontrakt na rzecz rządu zmian" ma 57 stron

Włoska Liga i Ruch Pięciu Gwiazd ogłosiły w internecie ostateczną wersję dokumentu programowego, który ma być podstawą ich przyszłego rządu. Umowa zatytułowana "Kontrakt na rzecz rządu zmian" liczy 57 stron i została przedłożona do oceny obywateli.

Cały dokument wraz z poprawkami i uzupełnieniami, wniesionymi w ostatnich dniach, został ogłoszony na stronie internetowej antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, a głosować nad nim mogą przez cały weekend jego członkowie na specjalnej platformie o nazwie Rousseau.

"Wreszcie powołać rząd"

Inaugurując internetowe głosowanie, lider Ruchu Luigi Di Maio zwrócił się do jego działaczy: "Jeśli zdecydujecie, że to jest właściwa droga, którą należy podążać, mimo tego, co mówią wszystkie włoskie i zagraniczne gazety oraz jacyś biurokraci w Brukseli, mimo wysokości spreadu, to ja wtedy jako przywódca polityczny podpiszę, by wreszcie powołać rząd zmian".

- W tym kontrakcie są zawarte nie tylko propozycje, nie tylko idea kraju i nasze historyczne batalie (...) W tym kontrakcie są postulaty osób, które spotkałem w kampanii wyborczej - wyjaśnił następnie Di Maio.

- W tym kontrakcie są zawarte nie tylko propozycje, nie tylko idea kraju i nasze historyczne batalie (...) W tym kontrakcie są postulaty osób, które spotkałem w kampanii wyborczej - wyjaśnił następnie Di Maio.

Społeczne konsultacje

Szerokie konsultacje na temat programu przyszłego rządu, otwarte dla wszystkich obywateli, postanowiła zorganizować też Liga. Jak ogłosiła, na tysiącu placach w miastach i miejscowościach w całym kraju w sobotę i niedzielę uruchomione zostaną punkty konsultacyjne, w których każdy będzie mógł przedstawić na piśmie swą opinię na temat dokumentu.

"Kontrakt rządowy" rozpoczyna deklaracja: "Chcemy umocnić zaufanie do naszej demokracji i instytucji państwa".



Zasadnicze punkty programu to - w polityce zagranicznej - potrzeba przedyskutowania traktatów unijnych i postulat zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Polityka finansowa obejmuje takie punkty jak wprowadzenie podatku liniowego, założenie "banku na rzecz inwestycji, rozwoju gospodarczego i włoskich firm", a także dochód gwarantowany dla najuboższych i bezrobotnych w wysokości 780 euro miesięcznie.



Oba ugrupowania nadal nie porozumiały się co do tego, kto ma być premierem. Według deklaracji złożonych w czwartek na czele rządu nie stanie ani lider Ruchu Di Maio, ani szef Ligi Północnej Matteo Salvini.

