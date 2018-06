"To nie kąpielisko dla nazistów". Liderowi AfD ukradli ubranie





Współprzewodniczący prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) Alexander Gauland został okradziony z ubrania na kąpielisku w Heiliger See w Brandenburgii. Polityk w sobotę oświadczył, że "Adolf Hitler i NSDAP to zaledwie ptasia kupa na tle osiągnięć w ponadtysiącletniej niemieckiej historii"

O incydencie, do którego doszło w ubiegłym tygodniu nad jeziorem Heiliger See, położonym na południowy zachód od Berlina, poinformowała w swym wtorkowym wydaniu gazeta "Maerkische Allgemaine".

"Rzeczy zostały skradzione, gdy byłem w wodzie"

"Rzeczy zostały skradzione, gdy byłem w wodzie"

Dziennik opublikował też fotografię 77-letniego Gaulanda w samych kąpielówkach zrobioną po jego dotarciu na posterunek policji.



- Moje rzeczy zostały skradzione, gdy ja sam byłem w wodzie. Policja została wezwana przez innych plażowiczów. Ja nic o tym nie wiedziałem - zaznaczył w wypowiedzi dla gazeta "Maerkische Allgemeine" Gauland.

- Świadkowie wydarzenia przekazali mi tylko, że rabusie krzyczeli, że to nie jest kąpielisko dla nazistów - dodał deputowany do Bundestagu z ramienia AfD.



W ocenie rzecznika policji Brandenburgii rabunek miał najwyraźniej podłoże polityczne i w tym kierunku będzie zmierzać śledztwo - napisała gazeta. Agencji Reutera, która próbowała to potwierdzić, nie udało się jak dotąd skontaktować z biurem prasowym brandenburskiej policji.

"Maerkische Allgemaine" nie zamieściła żadnych informacji na temat potencjalnych sprawców kradzieży rzeczy osobistych Gaulanda i ich pochodzenia. Śledztwo trwa.

Oburzenie po słowach o III Rzeszy

Burza po słowach lidera AfD Prezydent Niemiec... czytaj dalej » Do kradzieży miało dojść w ubiegły wtorek, a zatem jeszcze przed złożeniem przez współprzewodniczącego AfD oświadczenia o znikomym znaczeniu nazizmu i Hitlera, co zostało odebrane w Niemczech jako próba pomniejszenia zbrodniczego charakteru hitleryzmu.



Na spotkaniu z partyjną młodzieżówką Junge Alternative w Seebach w landzie Turyngia Gauland oświadczył, że Niemcy są odpowiedzialni za wydarzenia z lat 1933-1945. - Tylko ten, kto przyznaje się do własnej historii, ma siłę kształtowania przyszłości - powiedział polityk. Dodał: "Tak, poczuwamy się do odpowiedzialności za tamte 12 lat".



Następnie przekonywał jednak, że "Hitler i naziści to zaledwie ptasia kupa (niem. Vogelscheisse) w ponadtysiącletniej niemieckiej historii sukcesów". - Mamy sławną historię, a ta, drodzy przyjaciele, trwała dłużej niż te przeklęte 12 lat - podkreślił.



Słowa Gaulanda, który jest współprzewodniczącym AfD (Alternatywa dla Niemiec) i szefem jej frakcji w Bundestagu, spotkały się z krytyką ze strony przedstawicieli innych ugrupowań w Niemczech.



- 50 milionów zabitych w wojnie, Holokaust, wojna totalna - określenie tego wszystkiego jako "ptasiej kupy" to jak policzek wymierzony ofiarom. To także relatywizowanie tego, co wydarzyło się w imię Niemiec - powiedziała Annegret Kramp-Karrenbauer, sekretarz generalna współrządzącej w Niemczech chadeckiej CDU, uważana za potencjalną następczynię kanclerz Angeli Merkel.



- Każdy, kto sympatyzuje z AfD, musi się głęboko zastanowić, co ta partia, mianująca się obywatelską, ukrywa za obywatelską fasadą - dodała Kramp-Karrenbauer.



Wypowiedź Gaulanda potępił też ważny przedstawiciel opozycyjnej, liberalnej FDP Marco Buschmann. - Gauland po raz kolejny zszedł poniżej wszelkiego poziomu - ocenił, przypominając, że "Hitler to między innymi symbol mordu na sześciu milionach Żydów".

Trzecia siła polityczna

AfD powstała na początku 2013 roku na fali sprzeciwu wobec pomocy finansowej dla Grecji i innych zadłużonych krajów UE. Od 2015 roku głównym hasłem ugrupowania jest zamknięcie granic Niemiec dla migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, ograniczenie wpływów islamu, zaostrzenie walki z przestępczością oraz poprawa relacji z Rosją.



W wyborach parlamentarnych 24 września 2017 roku partia odniosła duży sukces, stając się trzecią siłą w kraju i po raz pierwszy wprowadzając do Bundestagu swoich posłów. Do zwycięstwa przyczyniły się hasła antyimigranckie głoszone przez tę partię.