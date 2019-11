"Ubolewamy z powodu napływu broni oraz obecności zagranicznych najemników"

Video: Reuters

Libia od lat pogrążona jest w chaosie

06.11 | Około 200 rosyjskich najemników, wśród których są snajperzy z tzw. grupy Wagnera, przybyło w ostatnich tygodniach do Libii - podaje "New York Times". Dziennik informuje również, że do północnoafrykańskiego państwa Rosja wysłała też kilka samolotów Suchoj oraz pociski i artylerię precyzyjnego rażenia

