Areszt z imigrantami zaatakowany. Są zabici i ranni

Pozostałe informacje

Odtwórz: Debiut polskich europosłów i zgrzyty na początek. "To będzie najbardziej barwny europarlament"

06:04

Odtwórz: Obaj kandydaci nie chcą backstopu. Johnson mówi o "moralnym szantażu" Brukseli

Kandydaci do zastąpienia Theresy May na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii, Boris Johnson i Jeremy Hunt, zadeklarowali we... czytaj dalej »