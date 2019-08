Bejrut: drony Izraela wleciały do Libanu, wojsko ostrzelało je z karabinów





W środę wieczorem libańskie wojsko oddało strzały do dwóch dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną tego kraju - poinformowała armia Libanu. Strona izraelska przekazała, że sprawdza te doniesienia.

Według libańskiej agencji NNA do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Mardż Ujun przy granicy z Izraelem.

Wojsko poinformowało, że pierwszy z dronów naruszył libańską przestrzeń powietrzną ok. godz. 19.35 (18.35 w Polsce). Dron zawrócił po oddaniu w jego stronę strzałów. Później przestrzeń powietrzną naruszył kolejny bezzałogowy samolot, zawracając po chwili do Izraela. Następnie wojsko otworzyło ogień do trzeciego drona, który również opuścił libańską przestrzeń powietrzną. Netanjahu o liderze Hezbollahu: Słyszałem, co powiedział. Sugeruję mu, by się uspokoił Przywódca... czytaj dalej » Żołnierze oddali strzały z karabinów automatycznych M16.

"Sprawdzamy te doniesienia" - podkreśliła rzeczniczka izraelskiej armii.

Liban "ma prawo do obrony"

W niedzielę nad ranem dwa izraelskie drony spadły na południowych przedmieściach stolicy Libanu Bejrutu. Jeden z nich eksplodował, powodując szkody w centrum medialnym szyickiej organizacji wojskowej Hezbollah. Nie było ofiar w ludziach.

Następnego dnia prezydent Libanu Michel Aoun oświadczył, że Liban "ma prawo do obrony", a izraelskie naloty dronów na przedmieścia Bejrutu porównał do "wypowiedzenia wojny".