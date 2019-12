Ponad miesiąc bez rządu. Przedsiębiorca kandydatem na premiera

Po konsultacjach w parlamencie Libanu Samir Khatib ma największe szanse na powierzenie mu misji utworzenia rządu - informuje agencja Reutera. W Libanie nie ma rządu od 29 października, gdy na fali gwałtownych protestów społecznych do dymisji podał się premier Saad Hariri. Demonstranci żądają zejścia ze sceny całej klasy rządzącej.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Libanie, na czele rządu musi stanąć muzułmanin sunnita, a Samir Khatib jest sunnitą. Jest też wiceprezesem i współwłaścicielem firmy Khatib & Alami, od lat aktywnie współpracuje z inwestorami z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru czy krajów Maghrebu.

Liban wciąż bez premiera. "Następnym rządem pokieruje ktoś inny" Były premier... czytaj dalej » W parlamencie może liczyć na poparcie głównych sił politycznych kraju, w tym zdominowanego przez sunnitów ugrupowania Ruch Przyszłości, które w 2007 roku powołał do życia Saad Hariri, ale także szyickiego Hezbollahu i Amalu. Deputowani z tych ugrupowań ze wszelkim prawdopodobieństwem poprą kandydaturę Khatiba w 128-mandatowym parlamencie.

Khatib po raz drugi

Kandydatura Khatiba na premiera jest rozważana po raz drugi. W ubiegłym tygodniu grupa byłych już ministrów z gabinetu Haririego ostro skrytykowała konsultacje w sprawie powierzenia mu misji utworzenia rządu jako sprzeczne z konstytucją. Politycy ci sugerowali, że to Hariri powinien stanąć na czele nowego gabinetu.

Bojówki Hezbollahu zaatakowały demonstrantów W centrum Bejrutu... czytaj dalej » Hariri początkowo dawał do zrozumienia, że pokieruje nowym rządem, jeśli będzie to gabinet techniczny, bez wyznaczania kandydatów na ministrów przez partie polityczne. W ubiegły wtorek ogłosił jednak, że nie podejmie się tej misji. Jednocześnie zaapelował do prezydenta Michela Aouna, by "natychmiast rozpoczął konsultacje parlamentarne w celu mianowania premiera i utworzenia nowego rządu".

Protesty nie słabną

Na początku trwających od 17 października protestów setki tysięcy demonstrantów domagały się dymisji rządu, z czasem jednak, zaczęły także żądać zejścia ze sceny całej klasy rządzącej, która nieprzerwanie sprawuje władzę w kraju od końca wojny domowej (1975-1990).

Hezbollah, który jest zarówno zbrojną organizacją, jak i proirańską, szyicką partią polityczną, należącą do rządzącej koalicji, zajął krytyczne stanowisko wobec akcji protestacyjnych. Lider Hezbollahu, Hasan Nasrallah ocenił, że demonstracje nie rozpoczęły się spontaniczne i są wykorzystywane instrumentalnie przez siły zewnętrzne, w tym Amerykanów.

Źródło: PAp/EPA/WAEL HAMZEH Protesty w Bejrucie

W Libanie jest 18 uznawanych grup wyznaniowych, a obsada najważniejszych stanowisk w państwie odzwierciedla te podziały. W parlamencie, Zgromadzeniu Narodowym, miejsca z góry podzielone są kwotowo między 16 z 18 grup wyznaniowych. Prezydent jest chrześcijaninem, premier - sunnitą, a przewodniczący parlamentu - szyitą.