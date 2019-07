Nie żyje Li Peng, premier odpowiedzialny za masakrę na Tiananmen

W wieku 90 lat zmarł były premier Chin Li Peng - powiadomiły we wtorek chińskie media państwowe. Przez działaczy praw człowieka nazywany był "rzeźnikiem Pekinu" w związku z rolą, jaką odegrał podczas krwawego stłumienia prodemokratycznych protestów na placu Tiananmen w 1989 roku.

Według oficjalnej chińskiej agencji Xinhua Li Peng zmarł w poniedziałek wieczorem w Pekinie na nieokreśloną chorobę.

Źródło: PAP/EPA Li Peng był premierem Chin od 1987 do 1998 roku

"Rzeźnik Pekinu", odpowiedzialny za masakrę na Tiananmen

"Tiananmen symbolizuje brutalność środków, jakich chińska partia komunistyczna jest gotowa użyć" Amerykańska Izba... czytaj dalej » Stanowisko szefa rządu ChRL Li Peng pełnił w latach 1987-98. Kluczowe stanowiska w kraju sprawował także wcześniej, od lat 80. Był m.in. ministrem gospodarki wodnej, ministrem energetyki oraz wicepremierem. W 1985 roku został członkiem Biura Politycznego partii komunistycznej.

Najbardziej znany jest jako "rzeźnik Pekinu". Tym mianem określają go obrońcy praw człowieka ze względu na rolę, jaką odegrał pacyfikowaniu prodemokratycznej manifestacji na placu Tiananmen w 1989 roku. Po interwencji wojska śmierć poniosły tam setki protestujących.

To on jako szef chińskiego rządu wprowadził 20 maja stan wojenny, by rozbić demonstracje. W późniejszych latach bronił swojej decyzji, argumentując, że był to "konieczny" krok.

Źródło: Ziemienowicz Adam/PAP Masakra na placu Tiananmen