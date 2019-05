Schronił się w rezydencji ambasadora Hiszpanii. Jego żona pokazuje skutki włamania do domu

Czołowy opozycjonista wenezuelski Leopoldo Lopez, który został wypuszczony we wtorek na wolność, schronił się w rezydencji ambasadora Hiszpanii w Caracas. Przez kilka godzin wspierał on na ulicach manifestantów protestujących przeciw reżimowi Nicolasa Maduro. Jego żona Lilian Tintori poinformowała, że w nocy doszło do włamania w ich domu w Caracas. Oskarżyła o to wenezuelskie służby specjalne.

Dotychczas Lopez, który przebywa w rezydencji ambasadora Hiszpanii wraz z rodziną, nie poprosił jeszcze o azyl polityczny tego kraju. Adwokat opozycjonisty wyjaśnił, że schronienie się w miejscu zamieszkania ambasadora wynikało z kwestii bezpieczeństwa, a także z powodu możliwości swobodnego komunikowania się ze światem zewnętrznym.

- Podczas aresztu domowego [z którego został oswobodzony we wtorek - red.] Leopoldo Lopez nie mógł komunikować się przez internet i spotykać się z innymi osobami. W rezydencji ma taką możliwość. Może też swobodnie rozmawiać z mediami - dodał Jose Cremades.

Włamanie do mieszkania Lopeza

Żona Lopeza Lilian Tintori poinformowała tymczasem na Twitterze, że w nocy z środy na czwartek ktoś włamał się do mieszkania w Caracas, w którym mieszka z Lopezem i dziećmi. Na zdjęciach widać porozrzucane po całym domu przedmioty i wygięte kraty przy wejściu.

Tintori oskarżyła o włamanie wenezuelskie służby specjalne SEBIN.

Źródło: EPA/MIGUEL GUTIÉRREZ Włamanie do domu Lopeza w Caracas

Źródło: EPA/MIGUEL GUTIÉRREZ Wygięta krata w mieszkaniu Lopeza

Ojciec opozycjonisty kandydatem do europarlamentu

Zarówno wenezuelskie, jak i hiszpańskie media odnotowują, że w czwartek Partia Ludowa (PP), największe opozycyjne ugrupowanie parlamentarne Hiszpanii, ogłosiło kandydaturę ojca Leopoldo Lopeza, Leopoldo Lopeza Gila, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja.

Ojciec uważanego za czołowego przedstawiciela wenezuelskiej opozycji zajmie na liście PP do europarlamentu 12. pozycję, którą zwolnił były szef MSW Hiszpanii Juan Ignacio Zoido. Ten został przez władze ludowców przesunięty na 4. miejsce na liście do PE.

Źródło: PAP/ EPA/Miguel Gutierrez Leopoldo Lopez (z prawej) został wypuszczony na wolność

- Przyjąłem z pokorą i poczuciem dużej odpowiedzialności tę zaszczytną propozycję startu w wyborach z listy PP - potwierdził swoją kandydaturę Leopoldo Lopez Gil, zaznaczając, że w przypadku wejścia do PE będzie walczył na jego forum o prawa człowieka.

We wtorek tymczasowy prezydent Wenezueli Juan Guaido oświadczył, że rozpoczęła się "końcowa faza" jego planu odsunięcia od władzy Maduro. Wezwał też Wenezuelczyków i armię do poparcia go, aby zakończyć "uzurpację" Maduro. Na ulicach Caracas Guaido towarzyszył zwolniony nad ranem z aresztu domowego Leopoldo Lopez.

