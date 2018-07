Azyl Assange'a coraz mniej pewny

Prezydent Ekwadoru Lenin Moreno oświadczył, że przedstawiciele jego kraju rozmawiali z brytyjskim rządem o sytuacji założyciela demaskatorskiego portalu Wikileaks Juliana Assange'a. Australijczyk od prawie sześciu lat ukrywa się w ambasadzie Ekwadoru w Londynie.

Przebywający w Madrycie ekwadorski prezydent powiedział ponadto, że Assange będzie w końcu musiał opuścić ambasadę.

Temat przyszłości Assange'a powrócił w mediach w niedzielę, gdy brytyjski "Sunday Times" poinformował, że wysocy rangą ekwadorscy i brytyjscy urzędnicy rozmawiają obecnie o tym, jak doprowadzić do opuszczenia przez Assange'a ambasady Ekwadoru. Jednocześnie źródło bliskie tej sprawie poinformowało agencję Reutera, że sytuacja zbliża się do rozwiązania.



Przed trwającą obecnie podróżą Moreno do Europy spekulowano, że jego wizyta ma służyć m.in. rozwiązaniu sprawy Assange'a. Zdementowało te doniesienia ekwadorskie MSZ, podkreślając, że "ani głowa państwa, ani ekwadorska delegacja nie będą zwracać się do Zjednoczonego Królestwa i Hiszpanii w sprawie azylu Assange'a".

Rzecznik brytyjskiego rządu potwierdził w piątek, że trwają dyskusje nad sprawą Juliana Assange'a, zaznaczył jednak, że kwestia ta nie była dyskutowana podczas ostatniej wizyty prezydenta Ekwadoru w Wielkiej Brytanii.

Assange od 2012 roku ukrywa się na terenie ambasady Ekwadoru w Londynie przed brytyjską policją, która chce go aresztować za zlekceważenie wezwania do stawienia się w sądzie 29 czerwca 2012 roku w sprawie zarzutów o gwałt na obywatelce Szwecji.



Na początku stycznia Londyn odrzucił wniosek Quito o przyznanie Assange'owi statusu dyplomatycznego, co pozwoliłoby mu na opuszczenie Wielkiej Brytanii. Z kolei w lutym brytyjski sąd odrzucił wniosek o uchylenie nakazu aresztowania wobec Australijczyka, mimo że szwedzka prokuratura zdecydowała o umorzeniu dochodzenia w sprawie zarzutów o gwałt.



Australijczyk obawia się, że po stawieniu się w sądzie mógłby zostać wydany władzom USA w związku z ujawnianymi przez Wikileaks tajnymi amerykańskimi dokumentami dotyczącymi wojska i dyplomacji. Był to największy wyciek informacji w historii USA.