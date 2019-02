Nie żyje Lee Radziwill, młodsza siostra Jackie Kennedy

Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

27.10.2017 | "Tam nie ma tajemnic, które by wyjaśniały samą...

- Tam nie ma tajemnic, które by wyjaśniały samą śmierć Kennedy'ego. Tam są materiały operacyjne, źródła informacji, procedury. Tego, co najciekawsze nie ma - tak o ujawnionych aktach w sprawie zamachu na prezydenta USA z 1963 r. mówił prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jednak gość "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS wątpi, że Lee Harvey Oswald działał z własnych pobudek. - Ja jestem przekonany, że wersja z Komisji Warrena jest nieprawdziwa. To nie jest wersja ostateczna - podkreślił ekspert. W podobnym tonie wypowiadał się historyk prof. Andrzej Paczkowski z Polskiej Akademii Nauk. - Jeżeli to była operacja sowiecka, to Amerykanie nie mają żadnych dowodów, żeby to potwierdzić - dodał gość "Faktów z Zagranicy".

