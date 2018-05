Ławrow: decyzji o zniesieniu sankcji ONZ wobec Iranu nie można cofnąć

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oświadczył w czwartek, że decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ, która niegdyś w ramach porozumienia nuklearnego z Iranem cofnęła sankcje nałożone wcześniej na Teheran, nie podlega rewizji.

Szef rosyjskiej dyplomacji zapewnił również, że Moskwa będzie nalegać na to, by sankcje amerykańskie wobec Iranu nie zniweczyły porozumienia nuklearnego i nie były stosowane wobec partnerów Teheranu.

- Jeśli chodzi o jednostronne sankcje USA, to nie możemy niczego zrobić. Inna sprawa, że to nie może dotyczyć anulowania sankcji, które były wprowadzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. To anulowanie nie podlega rewizji - powiedział minister po rozmowach w Moskwie z szefem MSZ Niemiec Heiko Maasem.

Komentując kwestię jednostronnych sankcji amerykańskich Ławrow powiedział, że Moskwa będzie zabiegać o to, by nie doszło do "eksterytorialnego wpływania" na innych partnerów Iranu. Jak zauważył, "z Teheranem handluje nie tylko sześć światowych mocarstw, które były partnerami Teheranu w porozumieniu nuklearnym, ale również "znaczna część krajów świata".

Maas: dialog z Rosją potrzebny Zachodowi

Maas po rozmowach z Ławrowem powiedział, że Iran powinien wywiązywać się ze zobowiązań spoczywających na nim w ramach porozumienia nuklearnego i że Rosja może wywrzeć wpływ na Teheran w tej kwestii.

Dodał, że i Niemcy, i Rosja zgadzają się, że porozumienie nuklearne należałoby utrzymać w mocy.

Mówiąc o stosunkach dwustronnych z Rosją niemiecki minister wyraził przekonanie, że dialog z nią jest potrzebny "nie tylko Niemcom, ale i Unii Europejskiej i ogółem Zachodowi". Inaczej - jak argumentował - nie uda się rozwiązać takich obecnych konfliktów, jak np. wojna w Syrii.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek, że USA wycofują się z porozumienia nuklearnego z Teheranem i że "potężne sankcje" wobec Iranu natychmiast wchodzą w życie. Zawarta w 2015 roku umowa między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem miała na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Trump zapewnił, że USA mają dowody, iż Teheran nadal pracował nad programem nuklearnym mimo podpisania porozumienia.