"Szantaż i przekupstwo". Ławrow oskarża Zachód

Video: Reuters

Siergiej Ławrow gościł w Mińsku

21.11 | Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow skrytykował wynik głosowania w Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), upoważniający ją do wskazywania sprawców ataków taką bronią. Według niego jest to sprzeczne z prawem międzynarodowym, a państwa zachodnie stosowały szantaż. Taką opinię wyraził w Mińsku na wspólnej konferencji prasowej z szefem białoruskiej dyplomacji Uładzimirem Makiejem.

»