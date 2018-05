Rosyjski dziennikarz zamordowany w Kijowie. Moskwa krytykuje Ukrainę

"Usłyszała strzały, wyszła i zobaczyła męża w kałuży krwi" W Kijowie we... czytaj dalej » - Kolejna tragedia w Kijowie, Arkadij Babczenko został zabity na klatce schodowej własnego domu i już premier rządu ukraińskiego Wołodymyr Hrojsman ogłasza, że zrobiły to rosyjskie służby specjalne - powiedział Ławrow, występując na międzynarodowej konferencji w Moskwie. Dodał następnie: - Ta moda, którą narzucają autorzy takiego stylu prowadzenia spraw międzynarodowych, jest bardzo smutna.

Szef rosyjskiej dyplomacji wspomniał o "zachodnich kuratorach" Ukrainy, ale nie wymienił nazwy żadnego kraju. Oświadczył, że Ukraina jest im "potrzebna po to, żeby promować poglądy rusofobiczne i wszelkimi sposobami tworzyć niewygodną (dla Rosji) sytuację".

Zabójstwo dziennikarza skomentował także rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina. Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że "doszło do tragedii" i przypomniał, iż Babczenko był obywatelem Federacji Rosyjskiej. Dodał, że dziennikarz pozostawił liczną rodzinę, która wraz z jego śmiercią straciła żywiciela. - Współczujemy jego krewnym i bliskim - powiedział.



Jak powiedział rzecznik Putina, Kreml stanowczo potępia zamordowanie dziennikarza i liczy na "prawdziwe, a nie pokazowe śledztwo, w celu ujawnienia, kto stoi za tym zabójstwem".



Komentując oświadczenia władz w Kijowie i zarzuty wobec Rosji o związek ze śmiercią Babczenki, Pieskow oskarżył władze Ukrainy o cynizm i rusofobię.

- Stosowanie takiego rusofobicznego pustosłowia, zamiast mówienia o konieczności przeprowadzenia rzetelnego i bezstronnego śledztwa, jest szczytem cynizmu - oświadczył.

"Jestem przekonany, że rosyjska machina totalitarna nie przebaczyła mu uczciwości i przekonań. Prawdziwy przyjaciel Ukrainy, który mówił światu o rosyjskiej agresji (wobec Ukrainy - red.)" – napisał wcześniej premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman na Facebooku.

Policja w Kijowie poinformowała, że w miejscu, gdzie doszło do ataku na Babczenkę prowadzone są działania śledcze. Sprawdzane są między innymi nagrania z kamer znajdujących się w pobliżu mieszkania dziennikarza.

W środę kilkudziesięciu dziennikarzy przyszło przed ambasadę Rosji w Kijowie z portretami zastrzelonego dzień wcześniej dziennikarza.

Oburzenie z powodu morderstwa Babczenki wyraził w środę także szef brytyjskiego MSZ Boris Johnson. Jednocześnie wezwał do ukarania zabójców i obrony wolności słowa.

"Jestem oburzony kolejnym morderstwem wyrażającego głośno swoją opinię rosyjskiego dziennikarza Arkadija Babczenki. Myślami jestem z jego żoną i małą córką. Musimy bronić wolności słowa i jest niezbędne, by sprawców (śmierci dziennikarza) pociągnąć do odpowiedzialności" - napisał Johnson na Twitterze.

