Władze Kuwejtu zadeklarowały w środę, że przeznaczą dwa miliardy dolarów na odbudowę Iraku, zniszczonego po trzyletniej wojnie z dżihadystycznym tak zwanym Państwem Islamskim (IS). Połowę sumy będą stanowiły pożyczki, a drugą połowę bezpośrednie inwestycje w liczne projekty.

- Jestem szczęśliwy mogąc ogłosić, iż Kuwejt będzie zaangażowany w pomoc irackim braciom - oświadczył emir Kuwejtu, Sabah al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah w trzecim i ostatnim dniu międzynarodowej konferencji na temat odbudowy Iraku.

Wesprzeć byłego najeźdźcę

Agencja Associated Press zwraca uwagę, że jest to "zawrotna suma" zważywszy, że w 1990 roku Irak pod rządami Saddama Husajna dokonał inwazji na ten niewielki, ale bogaty w ropę naftową kraj. Oferta emira pokazuje głębokie zainteresowanie Kuwejtu, aby Irak stał się stabilnym i spokojnym krajem po wojnie z IS.

- Irak nie może rozpocząć misji odbudowy bez wsparcia z zewnątrz. Dlatego zebraliśmy się tutaj dzisiaj wszyscy z całego świata, aby stanąć po stronie Iraku - podkreślił Sabah. Jak sprecyzowano, jeden miliard przeznaczony ma zostać na pożyczki, a drugi na bezpośrednie inwestycje w Iraku.

Pomoc dla Iraku zapowiedziały już także inne państwa. Szef tureckiego MSZ Mevlut Cavusoglu zapowiedział w środę, że Turcja zamierza przeznaczyć na jego odbudowę pięć miliardów dolarów. Szef saudyjskiego MSZ Adil ibn Ahmad ad-Dżubeir poinformował, że Arabia Saudyjska przekaże 1,5 miliarda, zaś kolejny miliard został obiecany przez Katar. Ponadto organizacje pozarządowe obiecały Irakowi 330 mln dolarów pomocy.

AP: USA niezainteresowane odbudową

Jednak rząd Iraku oświadczył, że potrzeby są wiele większe. W poniedziałek, w pierwszym dniu konferencji w Kuwejcie iracki minister ds. planowania Salman Ali Hasan al-Dżumajli poinformował, że rząd potrzebuje 88,2 mld dolarów, by odbudować kraj po wojnie z IS.



Wśród najbardziej zniszczonych obszarów w Iraku jest miasto Mosul na północy kraju, które irackie siły, wspierane przez szyicką milicję i koalicję pod wodzą USA, odbiły z rąk IS w lipcu 2017 roku. Zwycięstwo było jednak kosztowne - w wyniku nalotów koalicji i zamachów ekstremistów zniszczone zostały budynki rządowe i tysiące domów - podaje AP.

Iraccy eksperci szacują, że 17 mld dolarów potrzeba na odbudowę samych domów. Według ONZ tylko w Mosulu trzeba odbudować 40 tysięcy budynków.

W wyniku wojny z IS w Iraku ponad pięć milionów osób zostało zmuszonych do ucieczki i straciło dach nad głową. Jedynie połowa z nich powróciła do rodzinnych miast.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zdaje się nie być zainteresowana bezpośrednimi inwestycjami w odbudowę Iraku - zauważa Associated Press. Same Stany Zjednoczone przez ostatnie dziewięć lat wydały 60 mld dolarów na ten kraj. Około 25 mld dolarów poszło na iracką armię, która rozpadła się w wyniku ofensywy IS w 2014 roku.