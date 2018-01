Video: Joanna Stempień / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

18.12.2017 | Sebastian Kurz nowym kanclerzem Austrii. Nie...

Austria ma od poniedziałku nowego kanclerza. To 31-letni Sebastian Kurz. Jest on najmłodszym przywódcą w Unii Europejskiej. 31 lat i demokratyczna władza nad krajem to spora sensacja. W tym wypadku może jeszcze ważniejsze jest to, z kim tak młody kanclerz zawiązał koalicję, by mógł powstać rząd. Mowa o skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ). Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

»