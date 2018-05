Prezydent Autonomii Palestyńskiej z wizytą na Kubie

Video: tvn24

"Palestyna może liczyć na Polskę". Duda spotkał się z Abbasem

06.09 | Polska będzie zabiegała, aby konflikt izraelsko-palestyński się rozwiązał, aby doszło do uspokojenia sytuacji - zadeklarował we wtorek prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Palestyny. - Będziemy dążyć do powrotu do rozmów pokojowych, przestrzegania prawodawstwa międzynarodowego i ustanowienia dwóch niezależnych państw: Izraela i Palestyny - powiedział Mahmud Abbas.

