Foto: EPA/Ernesto Mastrascusa Video: Jakub Loska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

17.04.2018 | Koniec epoki rządów braci Castro na Kubie

Bez wątpienia Castro to najsłynniejsze nazwisko w polityce amerykańskiej na południe od wybrzeży USA. Fidel Castro objął władze po rewolucji, na czele której stanął w 1956 roku, zaczynając walki w górach Sierra Maestra. Krajem rządził nieprzerwanie najpierw jako premier, potem przewodniczący rady państwa, a przede wszystkim pierwszy sekretarz komunistycznej partii Kuby. Kubańczycy cierpieli, głodowali, ale dla wielu z nich Castro autentycznie był bohaterem. Gdy schorowany rzeczywiście nie był już w stanie rządzić, to jedynym, który mógł objąć władzę po nim, był jego brat Raul, ale teraz i on odejdzie. Stanie się to, co dla trzech pokoleń Kubańczyków było nie do pomyślenia. Kubą będzie rządził ktoś, kto nie nazywa się Castro. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

