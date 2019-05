Ruszyła bitwa o najważniejsze unijne stanowiska

W Brukseli we wtorek wieczorem rozpoczął się nieformalny szczyt, na którym unijni liderzy maja rozmawiać o obsadzie kluczowych stanowisk. Wypowiedzi szefów państw i rządów wskazują na to, że o porozumienie będzie trudno. Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła przed spotkaniem, że chce jak najszybciej uzgodnić kandydata na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zastąpi on Jean-Claude'a Junckera.

Eurowybory. Wyniki i prognozy ze wszystkich krajów Unii Obywatele Unii... czytaj dalej » W Brukseli trwa nieformalny szczyt UE, zwołany przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Szefowie państw i rządów krajów unijnych omawiają obsadę najważniejszych stanowisk we Wspólnocie. Komentatorzy nie spodziewają się jednak wiążących ustaleń. Bardziej realne jest opracowanie harmonogramu, który pozwoli szybko, jeszcze przed wakacjami, zakończyć proces wskazywania następców Tuska, Junckera oraz szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini.

Wtorkowy szczyt nie zakończy się wyborem konkretnej osoby na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, jednak ma być uruchomieniem procesu, w trakcie którego państwa członkowskie dojdą do porozumienia w tej sprawie.

- Chcemy znaleźć rozwiązanie tak szybko, jak to możliwe, ponieważ Parlament Europejski zbiera się na początku lipca i byłoby pożądane, gdybyśmy do tego czasu mieli propozycję - powiedziała szefowa niemieckiego rządu.

Macron: to nie czas na rozmowę o personaliach, ale o programie

Emmanuel Macron odrzuca forsowaną przez Parlament Europejski koncepcję kandydatów wiodących, ale jednocześnie nie ma większości, która mogłaby poprzeć osobę wskazaną przez Paryż. Jak przekonywał w czasie rozmowy z dziennikarzami przed szczytem, siły polityczne centrum, do których on sam się zalicza, dostały w Unii dobry wynik, co oznacza, że powinny odgrywać poważną rolę.

Wyniki eurosceptyków i populistów w krajach Unii W Parlamencie... czytaj dalej » Prezydent Francji nie powiedział, kto konkretnie byłby jego kandydatem, jednak pytany o komisarz Margrethe Vestager i Michela Barniera (których media wskazują jako potencjalnych kandydatów Francji) wymienił wraz z nimi Fransa Timmermansa jako teoretycznego nowego przewodniczącego Komisji.



- Nie chcę dziś debaty o nazwiskach, chcę, żeby debata dotyczyła projektów, priorytetów i kryteriów - zaznaczył Macron. Podkreślił, że osoba, która miałaby objąć stanowisko szefa KE, powinna mieć odpowiednie doświadczenie.



Brak doświadczenia zarzuca się kandydatowi największej partii w europarlamencie, Europejskiej Partii Ludowej, Manfredowi Weberowi, który nie pełnił nigdy żadnej roli w rządzie. Macron, ale też niektórzy inni przywódcy zwalczają jego kandydaturę, ale szefowie 8 państw należących do rodziny politycznej EPL (w tym Niemcy) go popierają.

Źródło: PAP/EPA/SASCHA STEINBACH Emmanuel Macron przed spotkaniem w ramach nieformalnego szczytu UE

Prezydent Francji podkreślał, że teraz nie czas na rozmowę o personaliach, ale o programie, który przyszła Komisja Europejska miałaby realizować. - Pierwszym projektem powinna być odpowiedź na globalne ocieplenie. We Francji i w Europie bardzo mocnym przesłaniem tych wyborów było to, że musimy współpracować wraz z tymi, którzy podzielają obawy w sprawie zagrożenia dotyczącego klimatu - wskazał.

"Zielona fala, która zatrzymała radykałów". Czwarta siła w europarlamencie Powstaje nowa... czytaj dalej » Jako drugą sprawę wymienił kwestie inwestycji w sztuczną inteligencję, nowe technologie, a także dalsze wysiłki na rzecz tworzenia miejsc pracy oraz standardów minimum socjalnego, zwłaszcza w tych krajach, gdzie nie ma pensji minimalnej czy prawa socjalne są na niskim poziomie.



Macron przekonywał, że Unia potrzebuje też rozwiązań dotyczących migracji, ochrony granic i obrony. Jak zaznaczył, wewnątrz strefy Schengen potrzebna jest solidarność. Jego zdaniem UE powinna także pójść do przodu w reformach dotyczących strefy euro. - Powinniśmy wybrać osobę na podstawie tych ambicji - oświadczył francuski prezydent.

Pellegrini jako szefa KE widzi swojego rodaka

Premier Słowacji Peter Pellegrini przed szczytem powiedział, że chciałby, aby jego rodak, obecny wiceszef Komisji Marosz Szefczovicz został jej szefem. Zastrzegł, że nie jest on jednak oficjalnym kandydatem Grupy Wyszehradzkiej.



- Wszystko jest wciąż możliwe, ale jako Słowak chciałbym, żeby nasz komisarz Marosz Szefczovicz został szefem Komisji. Jest on jednak tylko jednym z wielu kandydatów - podkreślił Pellegrini.

Partia Brexitu wygrała wybory w Wielkiej Brytanii Wstępne wyniki ze... czytaj dalej »

Szef słowackiego rządu zaznaczył, że kraje Grupy Wyszehradzkiej nie przywiązują się do systemu kandydatów wiodących, jaki popiera Parlament Europejski. Pytany o ewentualną kandydaturę Michela Barniera odparł, że o niej słyszał.

- Gdy rozmawiałem z kanclerz Angelą Merkel, zgodziliśmy się, że potrzebujemy nowej siły, nowej dynamiki, więc nowe kryteria dla nowego szefa Komisji Europejskiej: młody, dynamiczny, z duża energią. Kto to będzie? Zobaczymy - mówił Pellegrini.



Szefczovicz jest obecnie wiceszefem Komisji i był niedawno kandydatem rządzącej partii Smer w słowackich wyborach prezydenckich, gdzie w drugiej turze przegrał z Zuzaną Czaputovą. Słowak wycofał się z wyścigu o nominację na kandydata wiodącego do objęcia stanowiska szefa KE, ustępując tym samym miejsca Fransowi Timmermansowi. Obaj należą do tej samej rodziny politycznej.



Źródło: PAP/Reuters Kluczowe wydarzenia po wyborach do PE

Morawiecki chce, żeby wybory personalne w Brukseli "służyły budowie silnej Unii"

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Brukseli, że polski rząd chce zrobić wszystko, żeby wybory personalne na najwyższe stanowiska w Brukseli "służyły budowie Unii silnej, Unii, która jest wolna od protekcjonizmu, Unii, która wspiera wspólny rynek", a także "Unii, która zapewni dobry budżet na kolejną perspektywę".

"Pięć najważniejszych stanowisk" i "możliwe różne układy sił". Morawiecki w Brukseli Chcemy, żeby... czytaj dalej » Jako kluczowe dla Polski wymienił również w tym kontekście kwestie energii, klimatu i szeroko rozumianej gospodarki.



- Dla nas jest to tematyka kluczowa, dla nas to, kto będzie reprezentował jakie interesy, jest najważniejsze i dlatego podchodzimy do rozmowy o personaliach w sposób pakietowy. Oczywiście zalecany jest jak najbardziej podział geograficzny, regionalny, (...) ale jeszcze ważniejsze jest to, jakie konkretne odpowiedzi na tak sformułowane problemy, pytania, będzie miał potencjalny kandydat - mówił premier.

Zaznaczył, że dla Polski ważne jest również, aby obsada kluczowych stanowisk w Unii została dokonana w oparciu o zasady konsensusu między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Oglądaj Wideo: tvn24 Morawiecki: chcemy, żeby nowe rozdanie w Brukseli służyło budowie silnej Unii Europejskiej

Hiszpania chce Timmermansa

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez poparł we wtorek przed szczytem w Brukseli kandydaturę Fransa Timmermansa na przewodniczącego Komisji Europejskiej.



- Socjalistyczna rodzina polityczna jest drugą największą siłą z najlepszym kandydatem Timmermansem. (...) Ma on odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie - argumentował Sanchez przed rozpoczęciem szczytu.



Sanchez wcześniej dystansował się on od koncepcji kandydatów wiodących. W Brukseli spekulowano, że Hiszpania chciałaby, aby Josep Borrell, obecnie minister spraw zagranicznych tego kraju, objął funkcję szefa unijnej dyplomacji. Zajęcie przez socjalistę Timmermansa stanowiska przewodniczącego KE zamknęłoby raczej drogę do tego stanowiska komuś z tej rodziny politycznej.

Kto kogo poprze?

Nowy Parlament Europejski. Kto zyskał, kto stracił? Według najnowszej... czytaj dalej » Szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani oświadczył we wtorek, że większość liderów grup politycznych w europarlamencie opowiedziała się za tym, by przywódcy państw unijnych wybrali szefa Komisji spośród kandydatów wskazanych przez grupy polityczne, czyli tzw. kandydatów wiodących. Jak dodał, takie stanowisko przedstawi liderom w piątek podczas nieformalnego szczytu.

- To początek negocjacji dotyczących przyszłości Unii Europejskiej – powiedział. Pytany, czy w sprawie rozmów o obsadzeniu stanowiska szefa KE spodziewa się sporów, odpowiedział, że jest optymistą.



Parlament Europejski chce bronić koncepcji kandydatów wiodących, którzy zostali zgłoszeni przed kampanią. Pomysł ten nie podoba się Radzie Europejskiej, bo szefowie państw i rządów woleliby sami zdecydować, kto stanie na czele Komisji.

Eurowybory 2019. Głosowania w Europie » Oglądaj Unijni przywódcy zajmą się powyborczą układanką Video: tvn24 Unijni przywódcy zajmą się powyborczą układanką28.05 | Szefowie państw i rządów krajów UE zjeżdżają do Brukseli, gdzie we wtorek na nieformalnym szczycie mają rozmawiać o obsadzie najważniejszych unijnych stanowisk. Video: tvn24 Unijni przywódcy zajmą się powyborczą układanką28.05 | Szefowie państw i rządów krajów UE zjeżdżają do Brukseli, gdzie we wtorek na nieformalnym szczycie mają rozmawiać o obsadzie najważniejszych unijnych stanowisk. zobacz więcej wideo »

Unijni przywódcy zajmą się powyborczą układanką Wygrana Europejskiej Partii Ludowej Video: tvn24 Wygrana Europejskiej Partii Ludowej27.05.| W Parlamencie Europejskim bez radykalnych zmian. Wybory wygrała Europejska Partia Ludowa. Następni są Socjaliści i Demokraci. Dobry wynik mają Zieloni. Równolegle rośnie poparcie dla eurosceptyków i populistów. Nadal nie będą odgrywać bardzo znaczącej roli, ale ich wygrana, na przykład we Francji i Włoszech, daje do myślenia. Video: tvn24 Wygrana Europejskiej Partii Ludowej27.05.| W Parlamencie Europejskim bez radykalnych zmian. Wybory wygrała Europejska Partia Ludowa. Następni są Socjaliści i Demokraci. Dobry wynik mają Zieloni. Równolegle rośnie poparcie dla eurosceptyków i populistów. Nadal nie będą odgrywać bardzo znaczącej roli, ale ich wygrana, na przykład we Francji i Włoszech, daje do myślenia. zobacz więcej wideo »

Wygrana Europejskiej Partii Ludowej Fidesz wygrał na Węgrzech, ale czy zostanie w EPL? Różne... Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS Fidesz wygrał na Węgrzech, ale czy zostanie w EPL? Różne...27.05 | W Polsce wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, na Węgrzech wygrywa najbliższy sojusznik PiS-u. Partia Viktora Orbána dostała 52 procent głosów. Procentowo w skali kraju to najlepszy wynik w całej Europie. Partia Fidesz została niedawno zawieszona w prawach członka Europejskiej Partii Ludowej, największej grupy w europarlamencie. Nie jest jasne, jak Fidesz odnajdzie się w nowym rozdaniu. Eksperci kreślą różne scenariusze. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS. Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS Fidesz wygrał na Węgrzech, ale czy zostanie w EPL? Różne...27.05 | W Polsce wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, na Węgrzech wygrywa najbliższy sojusznik PiS-u. Partia Viktora Orbána dostała 52 procent głosów. Procentowo w skali kraju to najlepszy wynik w całej Europie. Partia Fidesz została niedawno zawieszona w prawach członka Europejskiej Partii Ludowej, największej grupy w europarlamencie. Nie jest jasne, jak Fidesz odnajdzie się w nowym rozdaniu. Eksperci kreślą różne scenariusze. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS. zobacz więcej wideo »

Fidesz wygrał na Węgrzech, ale czy zostanie w EPL? Różne... Sprawa klimatu jednak jest ważna. Historyczne zwycięstwo... Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS Sprawa klimatu jednak jest ważna. Historyczne zwycięstwo...27.05 | Gdy w trakcie kampanii pytano wyborców, czym będą kierować się przy urnie, to jak jeszcze nigdy w historii odpowiadali, że stosunkiem kandydatów do kwestii ochrony środowiska i klimatu. Okazuje się, że to nie były puste deklaracje. Być może największą niespodzianą tych wyborów jest sensacyjny wynik Zielonych. W europarlamencie zwiększą stan posiadania, a w Niemczech Zieloni uzyskali ponad 20 procent głosów, stając się drugą siłą po CDU/CSU. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS. Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS Sprawa klimatu jednak jest ważna. Historyczne zwycięstwo...27.05 | Gdy w trakcie kampanii pytano wyborców, czym będą kierować się przy urnie, to jak jeszcze nigdy w historii odpowiadali, że stosunkiem kandydatów do kwestii ochrony środowiska i klimatu. Okazuje się, że to nie były puste deklaracje. Być może największą niespodzianą tych wyborów jest sensacyjny wynik Zielonych. W europarlamencie zwiększą stan posiadania, a w Niemczech Zieloni uzyskali ponad 20 procent głosów, stając się drugą siłą po CDU/CSU. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS. zobacz więcej wideo »

Sprawa klimatu jednak jest ważna. Historyczne zwycięstwo... Triumf prawicy. Marine Le Pen i Matteo Salvini zwyciężają w... Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS Triumf prawicy. Marine Le Pen i Matteo Salvini zwyciężają w...27.05 | W wyborach europejskich nie tylko w Polsce zatriumfowała narodowa prawica. Wygrały także partie Marine Le Pen i Matteo Salviniego. We Włoszech 34,3 procent głosów otrzymała Liga Matteo Salviniego. We Francji lista Zgromadzenia Narodowego (RN) Marine Le Pen zdobyła 23,5 procent głosów i uplasowała się na pierwszym miejscu, przed listą rządzącej partii prezydenckiej Republiko Naprzód! (LREM), na którą zagłosowało 22,5 procent wyborców. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS. Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS Triumf prawicy. Marine Le Pen i Matteo Salvini zwyciężają w...27.05 | W wyborach europejskich nie tylko w Polsce zatriumfowała narodowa prawica. Wygrały także partie Marine Le Pen i Matteo Salviniego. We Włoszech 34,3 procent głosów otrzymała Liga Matteo Salviniego. We Francji lista Zgromadzenia Narodowego (RN) Marine Le Pen zdobyła 23,5 procent głosów i uplasowała się na pierwszym miejscu, przed listą rządzącej partii prezydenckiej Republiko Naprzód! (LREM), na którą zagłosowało 22,5 procent wyborców. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS. zobacz więcej wideo »

Triumf prawicy. Marine Le Pen i Matteo Salvini zwyciężają w... Rozkład sił w nowym Parlamencie Europejskim Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS Rozkład sił w nowym Parlamencie EuropejskimParlament Europejski jeszcze nigdy nie był tak rozdrobniony. Po raz pierwszy w historii Europejska Partia Ludowa oraz Socjaliści i Demokraci nie mają łącznie większości. Trzecią siłą pozostają Liberałowie, ale dużo mandatów zdobyli też Zieloni. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS. Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS Rozkład sił w nowym Parlamencie EuropejskimParlament Europejski jeszcze nigdy nie był tak rozdrobniony. Po raz pierwszy w historii Europejska Partia Ludowa oraz Socjaliści i Demokraci nie mają łącznie większości. Trzecią siłą pozostają Liberałowie, ale dużo mandatów zdobyli też Zieloni. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS. zobacz więcej wideo »

Rozkład sił w nowym Parlamencie Europejskim Najwięksi nie mają koalicyjnej większości w PE. Zyskali... Video: Fakty TVN Najwięksi nie mają koalicyjnej większości w PE. Zyskali...Rekordowa frekwencja jest w całej Europie, najwyższa od 20 lat. I to partie proeuropejskie będą miały najwięcej mandatów. Populiści, eurosceptycy, skrajna prawica w tym rozdaniu Brukseli nie zmienią. Fantastyczny wynik dostają Zieloni - i to jest w Europie prawdziwa świeżość. Video: Fakty TVN Najwięksi nie mają koalicyjnej większości w PE. Zyskali...Rekordowa frekwencja jest w całej Europie, najwyższa od 20 lat. I to partie proeuropejskie będą miały najwięcej mandatów. Populiści, eurosceptycy, skrajna prawica w tym rozdaniu Brukseli nie zmienią. Fantastyczny wynik dostają Zieloni - i to jest w Europie prawdziwa świeżość. zobacz więcej wideo »

Najwięksi nie mają koalicyjnej większości w PE. Zyskali... Jak będzie wyglądał układ w europarlamencie? Video: tvn24 Jak będzie wyglądał układ w europarlamencie?27.05 | Największe frakcje pozostają największe, ale słabną, m.in. kosztem zielonej fali, która dostała się do Parlamentu Europejskiego z państw Europy Zachodniej. Jak będzie wyglądało nowe rozdanie w Parlamencie Europejskim? Z Brukseli korespondent TVN24 Maciej Sokołowski. Video: tvn24 Jak będzie wyglądał układ w europarlamencie?27.05 | Największe frakcje pozostają największe, ale słabną, m.in. kosztem zielonej fali, która dostała się do Parlamentu Europejskiego z państw Europy Zachodniej. Jak będzie wyglądało nowe rozdanie w Parlamencie Europejskim? Z Brukseli korespondent TVN24 Maciej Sokołowski. zobacz więcej wideo »

Jak będzie wyglądał układ w europarlamencie? "Przywrócimy w Europie prawo do życia" Video: APTN "Przywrócimy w Europie prawo do życia"27.05 | Matteo Salvini oświadczył na konferencji prasowej w Mediolanie po ogłoszeniu wyników, że "teraz dojdzie do zmian w Europie". Salvini przyszedł na konferencję prasową z różańcem w ręku, tym samym, który miał podczas wiecu Ligi i jej europejskich sojuszników 18 maja w Mediolanie. Video: APTN "Przywrócimy w Europie prawo do życia"27.05 | Matteo Salvini oświadczył na konferencji prasowej w Mediolanie po ogłoszeniu wyników, że "teraz dojdzie do zmian w Europie". Salvini przyszedł na konferencję prasową z różańcem w ręku, tym samym, który miał podczas wiecu Ligi i jej europejskich sojuszników 18 maja w Mediolanie. zobacz więcej wideo »

"Przywrócimy w Europie prawo do życia" Rządzący socjaldemokraci przegrali eurowybory Video: ENEX Rządzący socjaldemokraci przegrali eurowybory27.05 | W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego PSD, uzyskując 24,9 proc. głosów, przegrała z opozycyjną Partią Narodowo-Liberalną (PNL), która otrzymała 27,9 proc. poparcia. Video: ENEX Rządzący socjaldemokraci przegrali eurowybory27.05 | W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego PSD, uzyskując 24,9 proc. głosów, przegrała z opozycyjną Partią Narodowo-Liberalną (PNL), która otrzymała 27,9 proc. poparcia. zobacz więcej wideo »

Rządzący socjaldemokraci przegrali eurowybory "Musimy przygotować kandydatów na wybory parlamentarne" Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019] "Musimy przygotować kandydatów na wybory parlamentarne"27.05 | Eurosceptyczna Partia Brexitu Nigela Farage'a weszła w nocy z niedzieli na poniedziałek na kurs ku zdecydowanemu zwycięstwu w brytyjskich wyborach do PE. - Musimy przygotować naszych kandydatów na wybory parlamentarne - powiedział lider partii Nigel Farage Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019] "Musimy przygotować kandydatów na wybory parlamentarne"27.05 | Eurosceptyczna Partia Brexitu Nigela Farage'a weszła w nocy z niedzieli na poniedziałek na kurs ku zdecydowanemu zwycięstwu w brytyjskich wyborach do PE. - Musimy przygotować naszych kandydatów na wybory parlamentarne - powiedział lider partii Nigel Farage zobacz więcej wideo »

"Musimy przygotować kandydatów na wybory parlamentarne" Jaki układ sił w nowym europarlamencie? Video: TVN24 BiS Jaki układ sił w nowym europarlamencie? 27.05 | Zaktualizowane w poniedziałek przed południem wstępne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego dają większą przewagę Europejskiej Partii Ludowej nad będącymi na drugim miejscu Socjalistami i Demokratami. EPL może liczyć na 182 mandaty, a S&D - na 147. Video: TVN24 BiS Jaki układ sił w nowym europarlamencie? 27.05 | Zaktualizowane w poniedziałek przed południem wstępne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego dają większą przewagę Europejskiej Partii Ludowej nad będącymi na drugim miejscu Socjalistami i Demokratami. EPL może liczyć na 182 mandaty, a S&D - na 147. zobacz więcej wideo »

Jaki układ sił w nowym europarlamencie? Cipras chce nowych wyborów Video: Reuters Cipras chce nowych wyborów26.05 | Premier Grecji Aleksis Cipras, przywódca lewicowej Syrizy, podjął w niedzielę wieczorem decyzję o rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych. W wyborach do Parlamentu Europejskiego opozycja zyskała lepszy wynik niż jego partia. Video: Reuters Cipras chce nowych wyborów26.05 | Premier Grecji Aleksis Cipras, przywódca lewicowej Syrizy, podjął w niedzielę wieczorem decyzję o rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych. W wyborach do Parlamentu Europejskiego opozycja zyskała lepszy wynik niż jego partia. zobacz więcej wideo »

Cipras chce nowych wyborów Co dalej w Brukseli po wyborach? Video: TVN24 BiS Co dalej w Brukseli po wyborach?26.05 | Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 BiS w Brukseli, z Tomaszem Bieleckim ("Gazeta Wyborcza"/Deutsche Welle) i Anną Słojewską ("Rzeczpospolita") omawiają wstępne wyniki wyborów do europarlamentu. Video: TVN24 BiS Co dalej w Brukseli po wyborach?26.05 | Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 BiS w Brukseli, z Tomaszem Bieleckim ("Gazeta Wyborcza"/Deutsche Welle) i Anną Słojewską ("Rzeczpospolita") omawiają wstępne wyniki wyborów do europarlamentu. zobacz więcej wideo »

Co dalej w Brukseli po wyborach? Liga wygrywa wybory do europarlamentu Video: Reuters Liga wygrywa wybory do europarlamentu26.05 | Jak wynika z sondaży exit poll, niedzielne wybory we Włoszech wygrała Liga Matteo Salviniego zdobywając 27 proc. Partia Demokratyczna otrzymała 21 proc. głosów. Ruch 5 Gwiazd może liczyć na 18,5 proc. Video: Reuters Liga wygrywa wybory do europarlamentu26.05 | Jak wynika z sondaży exit poll, niedzielne wybory we Włoszech wygrała Liga Matteo Salviniego zdobywając 27 proc. Partia Demokratyczna otrzymała 21 proc. głosów. Ruch 5 Gwiazd może liczyć na 18,5 proc. zobacz więcej wideo »

Liga wygrywa wybory do europarlamentu Fidesz Viktora Orbana zwycięzcą eurowyborów na Węgrzech Video: Reuters Fidesz Viktora Orbana zwycięzcą eurowyborów na Węgrzech26.05 | Według wstępnych wyników na Węgrzech eurowybory wygrywa rządząca partia Fidesz premiera Viktora Orbana, uzyskując 56 procent głosów. Video: Reuters Fidesz Viktora Orbana zwycięzcą eurowyborów na Węgrzech26.05 | Według wstępnych wyników na Węgrzech eurowybory wygrywa rządząca partia Fidesz premiera Viktora Orbana, uzyskując 56 procent głosów. zobacz więcej wideo »

Fidesz Viktora Orbana zwycięzcą eurowyborów na Węgrzech Chadecja wygrywa, ale to Zieloni zyskują najwięcej Video: TVN24 BiS Chadecja wygrywa, ale to Zieloni zyskują najwięcej26.05 | Według sondażu exit poll w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego najsilniejszy w Niemczech wciąż jest blok partii chadeckich CDU/CSU. Traci on jednak znacząco w porównaniu z rokiem 2014. Największym zwycięzcą eurowyborów w Niemczech okazali się Zieloni. Według exit poll głosowało na nich 22 proc. obywateli, o 11,3 pkt. proc. więcej niż w roku 2014. Jeśli rezultaty się potwierdzą, ta partia podwoi liczbę swych mandatów w PE - do 22. Video: TVN24 BiS Chadecja wygrywa, ale to Zieloni zyskują najwięcej26.05 | Według sondażu exit poll w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego najsilniejszy w Niemczech wciąż jest blok partii chadeckich CDU/CSU. Traci on jednak znacząco w porównaniu z rokiem 2014. Największym zwycięzcą eurowyborów w Niemczech okazali się Zieloni. Według exit poll głosowało na nich 22 proc. obywateli, o 11,3 pkt. proc. więcej niż w roku 2014. Jeśli rezultaty się potwierdzą, ta partia podwoi liczbę swych mandatów w PE - do 22. zobacz więcej wideo »

Chadecja wygrywa, ale to Zieloni zyskują najwięcej Skrajna prawica zwycięża we Francji Video: TVN24 BiS, Reuters Skrajna prawica zwycięża we Francji26.05 | Skrajnie prawicowe Zgromadzenie Narodowe (RN) Marine Le Pen RN zdobyło od 24 do 26 mandatów i wyprzedziło w wyborach do PE partię prezydenta Emmanuela Macrona LREM, której przypadnie od 20 do 24 miejsc - wynika z sondażu exit poll ośrodków Elabe i Ifop Fiducial. Z Paryża dla TVN24 BiS Anna Kowalska. Video: TVN24 BiS, Reuters Skrajna prawica zwycięża we Francji26.05 | Skrajnie prawicowe Zgromadzenie Narodowe (RN) Marine Le Pen RN zdobyło od 24 do 26 mandatów i wyprzedziło w wyborach do PE partię prezydenta Emmanuela Macrona LREM, której przypadnie od 20 do 24 miejsc - wynika z sondażu exit poll ośrodków Elabe i Ifop Fiducial. Z Paryża dla TVN24 BiS Anna Kowalska. zobacz więcej wideo »

Skrajna prawica zwycięża we Francji Jak będzie wyglądał Parlament Europejski? Video: TVN24 BiS Jak będzie wyglądał Parlament Europejski?26.05 | Zgodnie z prognozą Parlamentu Europejskiego, podział miejsc w europarlamencie zapowiada się następująco: Europejska Partia Ludowa – 173 mandatów, Partia Europejskich Socjalistów – 147 mandatów, Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy – 102 mandaty, Zieloni – 71 mandatów, Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – 58 mandatów, Europa Narodów i Wolności – 57 mandatów, Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej – 56 mandatów, Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica - 42 mandaty. Video: TVN24 BiS Jak będzie wyglądał Parlament Europejski?26.05 | Zgodnie z prognozą Parlamentu Europejskiego, podział miejsc w europarlamencie zapowiada się następująco: Europejska Partia Ludowa – 173 mandatów, Partia Europejskich Socjalistów – 147 mandatów, Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy – 102 mandaty, Zieloni – 71 mandatów, Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – 58 mandatów, Europa Narodów i Wolności – 57 mandatów, Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej – 56 mandatów, Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica - 42 mandaty. zobacz więcej wideo »

Jak będzie wyglądał Parlament Europejski? Socjaliści Pedro Sancheza zwyciężają wybory w Hiszpanii Video: Reuters Socjaliści Pedro Sancheza zwyciężają wybory w Hiszpanii 26.05 | W Hiszpanii wybory do PE wygrywa - według sondażu firmy GAD3 dla gazety "ABC" - Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE), uzyskując 18 mandatów (dotychczas miała 14). Video: Reuters Socjaliści Pedro Sancheza zwyciężają wybory w Hiszpanii 26.05 | W Hiszpanii wybory do PE wygrywa - według sondażu firmy GAD3 dla gazety "ABC" - Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE), uzyskując 18 mandatów (dotychczas miała 14). zobacz więcej wideo »

Socjaliści Pedro Sancheza zwyciężają wybory w Hiszpanii Wideo: tvn24 Unijni przywódcy zajmą się powyborczą układanką