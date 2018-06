Chrzest szwedzkiej księżniczki. Jest dziesiąta w kolejce do tronu

Szwedzka rodzina królewska i zaproszeni goście zebrali się w kaplicy przy Pałacu Drottningholm na przedmieściach Sztokholmu, by powitać najmłodszą członkinię rodziny. Księżniczka Adrianna Józefina Alicja została w piątek ochrzczona. To wnuczka króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii i trzecie dziecko ich córki, księżnej Magdaleny Bernadotte oraz Christophera O'Neilla. Dziewczynka urodziła się 9 marca i jest dziesiąta w kolejce do szwedzkiego tronu.