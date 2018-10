Księżna Meghan jest w ciąży. Dziecko spodziewane wiosną

Meghan Markle ślub z księciem Harrym wzięła w maju. Ich dziecko będzie siódme w kolejce do brytyjskiego tronu.

"Ich Królewska Wysokość Książę i Księżna Sussex mają wielką przyjemność poinformować, że Księżna Sussex spodziewa się dziecka wiosną 2019 roku" - ogłosił w poniedziałek Pałac Kensington.

"Ich Królewska Wysokość docenia wszelkie wsparcie otrzymywane od ludzi z całego świata od ślubu w maju i z przyjemnością dzieli się tą szczęśliwą wiadomością publicznie" - zaznaczono w oświadczeniu.





Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

Their Royal Highnesses have appreciated all of the support they have received from people around the world since their wedding in May and are delighted to be able to share this happy news with the public.