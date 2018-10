Przyjmowali życzenia, kartki i kwiaty, ściskali dłonie. Meghan i Harry w Australii

Składający wizytę w Australii książę Harry i księżna Meghan spotkali się przed gmachem opery w Sydney z tysiącami swoich sympatyków. Było to pierwsze oficjalne wystąpienie brytyjskiej pary książęcej od ogłoszenia, że spodziewa się dziecka.

Uśmiechnięci Harry i Meghan przez ponad 20 minut przyjmowali życzenia, kartki i kwiaty oraz ściskali podawane im dłonie.

Księżna Meghan jest w ciąży. Dziecko spodziewane wiosną Ich Królewska... czytaj dalej » Jak zauważa agencja AP, najwięcej czas książę Harry poświęcił 98-letniej Daphne Dunne, wdowie po weteranie II wojny światowej. Jej pierwszy mąż Albert Chowne za bohaterską śmierć podczas walk w Papui-Nowej Gwinei został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wiktorii, tj. najwyższym wojennym odznaczeniem Imperium Brytyjskiego. Dunne rozmawiała z Harrym już w 2015 i 2017 roku. Z wdową przywitała się również księżna Meghan.



Meghan oprócz beżowego płaszcza miała na sobie białą sukienkę australijskiej projektantki Karen Gee, a jej uszy zdobiły kolczyki w kształcie motyli, należące wcześniej do matki Harry'ego, księżnej Diany.



Przedtem w operze para książęca przyglądała się próbie grupy tanecznej, złożonej z przedstawicieli rdzennej ludności australijskiej.

Źródło: EPA/JOEL CARRETT/PAP Meghan i Harry w Sydney

Księżna w ciąży

Było to pierwsze publiczne wystąpienie Harry'ego i Meghan, odkąd zaledwie kilkanaście godzin wcześniej, w poniedziałek, Pałac Kensington potwierdził krążące od pewnego czasu informacje o ciąży. Odbywają oni 16-dniowe tournee, w czasie którego poza Australią odwiedzą także Fidżi, Tonga i Nową Zelandię. Pałac Kensington przekazał, że ciąża księżnej nie wpłynie na zmianę programu podróży.



Podczas tournee książęca para ma się skoncentrować na wspieraniu przykładów przywództwa wśród młodych ludzi, a także na rozwoju projektów odpowiadających na społeczne, gospodarcze i środowiskowe wyzwania, z jakimi mierzy się region.

Meghan i Harry zostaną rodzicami. Bukmacherzy już przyjmują zakłady Wielka Brytania... czytaj dalej » Wśród osób zaskoczonych niespodziewanym ogłoszeniem ciąży był gubernator generalny Australii, czyli oficjalny przedstawiciel brytyjskiej królowej Elżbiety II, nominalnie głowy tego państwa, Peter Cosgrove, który - jak podaje AP - przed spotkaniem z parą książęcą kazał swoim pracownikom naprędce kupić prezenty dla oczekiwanego potomka. Ostatecznie Harry i Meghan zostali obdarowani parą maleńkich botków Uggs, wykonanych z owczej skóry, oraz pluszowym kangurem z małym kangurkiem w torbie.

Wizyta w Australii

W rezydencji nad Zatoką Sydney, w której zatrzymali się na czas pobytu w Australii, Harry i Meghan we wtorek spotkali się również z weteranami wojennymi z 18 krajów, którzy wezmą udział w rozpoczynających się w sobotę zawodach sportowych Invictus Games. Z inicjatywy Harry'ego są one organizowane od 2014 roku.



Później para książęca udała się na pokładzie łodzi do Taronga Zoo w Sydney, gdzie wzięła udział w otwarciu ośrodka badawczego i podziwiała dwa 10-miesięczne misie koala, nazwane na ich cześć.



Dziecko księżnej Meghan i księcia Harry'ego przyjdzie na świat wiosną przyszłego roku. Para pobrała się w maju na zamku w Windsorze. Książęcy potomek, które płeć na razie nie jest znana, zajmie siódme miejsce w kolejce do brytyjskiego tronu. w obecnej linii sukcesji znajdują się kolejno: syn królowej Elżbiety książę Karol, jego starszy syn książę William, troje dzieci Williama: George, Charlotte i Louis, następnie książę Harry, który jest młodszym synem Karola, a potem jego dziecko - które w kolejce zajmie miejsca księcia Andrzeja, młodszego brata Karola.