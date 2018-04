Księżna Kate urodziła. To chłopiec

Żona następcy tronu księcia Williama, księżna Cambridge Kate urodziła syna - poinformował Pałac Kensington. Dziecko jest piąte w linii sukcesji do tronu po księciu Karolu, swoim ojcu i rodzeństwie - pięcioletnim George'u i trzyletniej Charlotte.

Imię dziecka zostanie podane opinii publicznej w ciągu najbliższych dni.

Pałac Kensington napisał w oświadczeniu, że królowa Elżbieta II i reszta rodziny królewskiej są "zachwyceni" wiadomością o narodzinach trzeciego dziecka pary książęcej.



The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, Prince Harry and members of both families have been informed and are delighted with the news. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018



Chłopiec urodził się o 11.01 czasu lokalnego (godz. 12.01 czasu polskiego), kilka godzin po tym, jak Kate została przyjęta do szpitala św. Marii w zachodnim Londynie, gdzie w 2013 i 2015 roku przyszły na świat także poprzednie dzieci pary.

Chłopiec waży 3,83 kilograma. Zarówno matka, jak i dziecko czują się dobrze. Przy porodzie był obecny ojciec, książę William - drugi w kolejności do brytyjskiego tronu.



Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 kwietnia 2018

"Gorące gratulacje" Kate i Williamowi złożyła też premier Wielkiej Brytanii Theresa May, życząc całej rodzinie "wielkiego szczęścia w przyszłości".

Z kolei szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson napisał: "Olbrzymie gratulacje dla Ich Książęcych Wysokości księcia i księżnej Cambridge z okazji bezpiecznych narodzin ich syna".

W ramach świętowania narodzin najnowszego członka rodziny królewskiej mierząca 191 metrów londyńska wieża BT Tower zaświeciła się na niebiesko z napisem: "To chłopiec!".

Przed pałacem Buckingham pojawiła się też w poniedziałkowe popołudnie oficjalna informacja o narodzinach kolejnego członka rodziny królewskiej.



A notice has been placed on the forecourt of Buckingham Palace following the announcement of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge's third child.@KensingtonRoyalpic.twitter.com/82ZCB7F2aQ — The Royal Family (@RoyalFamily) April 23, 2018







Trzecie Royal Baby

Pippa Middleton "spodziewa się dziecka" Philippa "Pippa"... czytaj dalej » Po tym, jak w październiku 2017 roku poinformowano oficjalnie o tym, że Kate jest w ciąży, brytyjski tabloid "The Sun" zamieścił na pierwszej stronie zdjęcie pary książęcej z przyjęcia w Łazienkach Królewskich, spekulując, iż postarała się o trzecie dziecko, będąc w Polsce. "Akt warszawski" - żartował wówczas dziennik.

Podobnie jak przy dwóch poprzednich ciążach, także w trakcie tej księżna cierpiała na poważne nudności, co doprowadziło do znaczącego ograniczenia jej udziału w wydarzeniach publicznych. Od końca marca znajdowała się na urlopie macierzyńskim.

Długa kolejka do tronu

Trzecie dziecko Williama i Kate jest piąte w linii do brytyjskiego tronu, po księciu Walii Karolu, księciu Williamie i dwójce dzieci pary - blisko pięcioletnim George'u i trzyletniej Charlotte.



Objęcie tronu przez trzecie dziecko pary z rodziny królewskiej jest niezwykle rzadkie i nie zdarzyło się jeszcze nigdy w rodzie Windsorów. Ostatni taki przypadek miał miejsce w 1830 roku, kiedy królem został 64-letni William IV, syn Jerzego III i królowej Charlotte.

Według bukmacherów najbardziej prawdopodobnymi imionami dla nowego dziecka są Arthur, James, Albert, Frederick albo Philip.