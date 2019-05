"Powrót do natury". Księżna Kate zaprojektowała ogród

Video: Reuters

Londyńskie BT Tower wyświetliło gratulacje dla Meghan i...

06.05 | Księżna Sussex Meghan urodziła chłopca - poinformowała para książęca Harry i Meghan na Instagramie. Chłopiec jest siódmy w kolejce do brytyjskiego tronu. Chłopiec waży 3,2 kilograma. Zarówno on, jak i matka czują się dobrze - podano w komunikacie Pałacu Buckingham. Dziecko, które będzie siódme w linii do brytyjskiego tronu, urodziło się o godz. 5.26 rano (6.26 w Polsce). Jako pierwsi o narodzinach dowiedzieli się królowa Elżbieta II oraz jej mąż książę Filip, ojciec Harry'ego i następca tronu - książę Karol oraz brat Harry'ego, książę William z księżną Kate.

