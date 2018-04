Księżna Kate w szpitalu we "wczesnej fazie porodu"

Księżna Cambridge Kate została przyjęta w poniedziałek rano do szpitala św. Marii w zachodnim Londynie "we wczesnej fazie porodu" - poinformował Pałac Kensington. Przy narodzinach trzeciego dziecka towarzyszyć ma jej mąż, książę William.

"Jej Królewska Wysokość Księżna Cambridge została przyjęta do szpitala św. Marii w Paddington w Londynie wczesnym rankiem we wczesnej fazie porodu" - napisano na Twitterze Pałacu Kensington - oficjalnej rezydencji książecej pary.

"Księżna przejechała samochodem z Pałacu Kensington (…) razem z księciem Cambridge" - czytamy we wpisie.



Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 kwietnia 2018



Więcej szczegółów na razie nie podano.

Trzecie Royal Baby

Pippa Middleton "spodziewa się dziecka" Philippa "Pippa"... czytaj dalej » Po tym, jak w październiku 2017 roku poinformowano oficjalnie o tym, że Kate jest w ciąży, brytyjski tabloid "The Sun" zamieścił na pierwszej stronie zdjęcie pary książęcej z przyjęcia w Łazienkach Królewskich, spekulując, iż postarała się o trzecie dziecko, będąc w Polsce. "Akt warszawski" - żartował wówczas dziennik.

Podobnie jak przy dwóch poprzednich ciążach, księżna cierpiała także w trakcie tej na poważne nudności, co doprowadziło do znaczącego ograniczenia jej udziału w wydarzeniach publicznych. Od końca marca znajdowała się na urlopie macierzyńskim.



Trzecie dziecko Williama i Kate będzie piąte w linii do brytyjskiego tronu, po księciu Walii Karolu, księciu Williamie i dwójce dzieci pary - blisko pięcioletnim George'u i trzyletniej Charlotte.



Płeć dziecka nie została dotychczas ujawniona, ale bukmacherzy spekulują, że nieco bardziej prawdopodobne są narodziny syna. Według bukmacherów najbardziej prawdopodobnymi imionami dla nowego dziecka są Arthur, James, Albert, Frederick, Philip albo Mary, Alice, Victoria, Alexandra, Diana.