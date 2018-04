Książęca para ogłosiła imię syna

Najmłodszy syn księżnej Kate i księcia Williama będzie nosił imiona Louis Arthur Charles, czyli Ludwik Artur Karol - poinformował Pałac Kensington.

Pałac Kensington przekazał również w piątek, że chłopiec będzie nosił oficjalny tytuł Jego Wysokości Księcia Cambridge.



Książę William opuszcza szpital kilka godzin po narodzinach trzeciego dziecka Fot. PAP/EPA/Andy Rain

Książe William przywiózł do szpitala dzieci Fot. ANDY RAIN/PAP/EPA

Książęca para wyszła przed szpital na minutę zaprezentować się publicznie Fot. ANDY RAIN/PAP/EPA

Trzeci potomek książęcej pary Fot. Will Oliver/PAP/EPA

Trzeci potomek książęcej pary Fot. WILL OLIVER / PAP / EPA









Trzecie Royal Baby

Chłopiec urodził się 23 kwietnia o 11.01 czasu lokalnego (godzina 12.01 czasu polskiego), kilka godzin po tym, jak Kate została przyjęta do szpitala świętej Marii w zachodnim Londynie.

Kilka godzin po porodzie księżna Cambridge Kate wyszła przed szpital ze swoim nowo narodzonym synem na rękach. Towarzyszył jej mąż, książę William. Pozdrowili zgromadzone tłumy, a chwilę później para odjechała do Pałacu Kensington.

W tym samym szpitalu, w 2013 i 2015 roku, przyszły na świat poprzednie dzieci pary.

Po tym, jak w październiku 2017 roku poinformowano oficjalnie o tym, że Kate jest w ciąży, brytyjski tabloid "The Sun" zamieścił na pierwszej stronie zdjęcie pary książęcej z przyjęcia w Łazienkach Królewskich, spekulując, iż postarała się o trzecie dziecko, będąc w Polsce. "Akt warszawski" - żartował wówczas dziennik.

Podobnie jak przy dwóch poprzednich ciążach, także w trakcie tej księżna cierpiała na poważne nudności, przez co musiała znacząco ograniczyć swój udział w wydarzeniach publicznych. Od końca marca przebywała na urlopie macierzyńskim.

Brytyjczycy typowali

Imię trzeciego potomka książęcej pary budziło wiele emocji na wyspach. Bukmacherzy obstawiali swoje typy, a Brytyjczycy stawiali pieniądze na to, jakiego wyboru dokonają Kate i William. Arthur, Albert, Frederick, James i Philip - to były najczęściej typowane imiona.