Kate odwiedziła to miejsce jako czterolatka. Teraz William odtworzył zdjęcie żony





Przed laty czteroletniej Kate Middleton z rodziną zrobiono zdjęcie podczas zwiedzania Jordanii. Teraz podczas wizyty w tym kraju książę William odtworzył fotografię żony. Internauci są zachwyceni tym pomysłem.

Świat zachwycił się gestem Williama podczas jego wizyty w Jordanii. Książę odtworzył zdjęcie z dzieciństwa Kate, na którym razem z ojcem i siostrą pozuje w Dżaraszu. Zdjęcie zostało opublikowane przez Kensington Palace.

"Książę Cambridge odwiedza Dżerasz - to samo miejsce, które w wieku czterech lat odwiedziła księżna Cambridge razem z ojcem i siostrą, podczas gdy mieszkali w Jordanii" - napisano pod fotografią.

The Duke of Cambridge visits Jerash, the same site that The Duchess of Cambridge visited, aged 4, with her sister and father when the family lived in Jordan. pic.twitter.com/PMoFrr4Snt — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 czerwca 2018

Dowód miłości

Internauci zachwycili się gestem księcia Williama.

To dowód miłości. Godne podziwu" - napisała na Twitterze Radia Hanafi.

An act of love. it's adorable — Radia Hanafi (@RadiaHanafi1) 25 czerwca 2018

"To niesamowite i słodkie" - @SouthernKat60.

That's amazing and so sweet. — Kathy_H (@SouthernKat60) 25 czerwca 2018

"To takie słodkie! Wspaniały mężczyzna" - @AnnaJoPetker.

How sweet is that?! Such a good man — Anna-Jo Giles (@AnnaJoPetker) 25 czerwca 2018

Prince William in one of those random moments you only get on a royal tour - standing at the rock where his wife played as a child 30 years earlier. And a giant picture of that moment for posterity! #RoyalVisitJordanpic.twitter.com/F4WSL8LZOe — Rebecca English (@RE_DailyMail) 25 czerwca 2018

Mieszkali w Jordanii

Kate Middleton mieszkała ze swoją rodziną w Jordanii w latach 80. W 1984 roku przeprowadzili się do stolicy kraju, Ammanu. Powodem była praca jej ojca, bowiem Michael Middleton został menadżerem linii lotniczych, które swoją siedzibę miały właśnie w Jordanii.