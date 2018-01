Video: tvn24bis

Książę William o oświadczynach Harrego. "Mam nadzieję, żę...

29.11 | Niestandardowa odpowiedź Księcia Williama na pytanie o to, jak odbiera zaręczyny swojego brata – księcia Harrego z Meghan Markle. William oczywiście życzy narzeczonym wszystkiego najlepszego. Ale swoją wypowiedź ubarwił odrobiną iście angielskiego humoru. - Osobiście, mam nadzieję, że to będzie oznaczać, że Harry zacznie się trzymać z dala od mojej lodówki, bo przez kilka lat wykradał z niej moje jedzenie - powiedział książę, drugi w kolejce do brytyjskiego tronu. Rezydencją obu książąt jest pałac Kensington.

