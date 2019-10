Dwa nieudane podejścia do lądowania w czasie burzy. Samolot z Williamem i Kate musiał zawrócić

Samolot księcia Williama i księżnej Kate przebywających w Pakistanie, miał w czwartek poważne problemy, lecąc w silnej burzy. Po dwóch nieudanych podejściach do lądowania samolot zawrócił do portu, z którego wystartował. Książę William powiedział dziennikarzom po wylądowaniu, że on i Kate czują się dobrze.