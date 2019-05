Pokazali, gdzie książę Harry ma sypialnię. Przepraszają za "błąd" i płacą odszkodowanie

Video: Fakty TVN

Księżna Meghan i książę Harry ujawnili imię swojego synka

Archie Harrison dobrze sypia i ma najsłodszy - cokolwiek to znaczy - temperament. Tak mówi księżna Meghan, która w poniedziałek urodziła syna. W środę razem z mężem księciem Harrym pokazali go światu. Nowy członek królewskiej rodziny jest siódmy w kolejce do tronu.

