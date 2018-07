Książę George obchodzi piąte urodziny. Pałac opublikował jego portret

Urodził się o godzinie 16.24, 22 lipca 2013 roku w szpitalu świętej Marii w Londynie. To było wielkie wydarzenie nie tylko dla Brytyjczyków. Narodziny pierwszego "Royal Baby" były wówczas na ustach całego świata. W niedzielę książę George, syn księcia Williama i księżnej Kate, obchodzi piąte urodziny. Z tej okazji Pałac Kensington opublikował oficjalne zdjęcie młodego następcy tronu - trzeciego w kolejce po swoim dziadku i ojcu. Jeżeli zostanie koronowany w przyszłości, będzie 43. brytyjskim monarchą.



The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Prince George to mark his fifth birthday – thank you everyone for your lovely messages



@mattporteouspic.twitter.com/KJ4c73ospG — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 lipca 2018